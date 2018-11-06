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Вторник, 6 ноября 2018, 17:56 мск

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ФАС наказала «Бургер Кинг» за обсценную рекламу

Сегодня комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России назначила штраф сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг». Как сообщила пресс-служба ведомства, компании придется выплатить 100 тысяч рублей.

Ранее ведомство признало действия «Бургер Кинг» нарушающими закон о рекламе и выдало ей предписание о прекращении нарушения. Поводом для этого стала наружная реклама, распространявшаяся в одном из районов Ярославля, – там содержался слоган «ЕдАЛ ТАКОЕ?», в котором все буквы кроме второй в первом слове – прописные, а вторая буква в слове строчная, и похожа на букву «б», в силу чего слово приобретает обсценный характер.

В ФАС уточнили, что экспертная оценка подтвердила наличие в спорной рекламе нарушения установленного законом запрета на использование бранных слов, непристойных и оскорбительных выражений.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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