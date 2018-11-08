В России разоблачен наркокартель: изъята почти тонна наркотиков

В России раскрыт крупная наркокартель, которая действовал в не менее чем в регионах и занимался контрабандной поставкой «товара» из Европы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, изъята почти тонна наркотиков.

По данным полиции, преступники осуществляли «весь цикл незаконного оборота наркотиков», включая производство наркотиков в подпольной лаборатории в Подмосковье, где также находились «склады». Особо крупные партии «товара» перевозились в специально оборудованных тайниках автомашин в 20 регионов. Расчеты производились с использованием различных криптовалют и электронных платежных систем.

Волк уточнила, что деятельность наркокартеля удалось пресечь в сентябре-октябре 2018 года – были перехвачены три поставки особо крупных партий наркотиков, в четырех регионах удалось ликвидировать розничные сети сбыта.

Кроме этого на территории шести субъектов было задержано 18 человек, в том числе лидеры преступного сообщества, курьеры, кладовщики, лица, осуществлявшие изготовление наркотиков, а также розничные сбытчики. Как выяснилось, преступники также использовали поддельные документы сотрудников силовых ведомств.

В ходе обысков изъято более 950 килограммов различных наркотических средств и психотропных веществ, 15 единиц лабораторного оборудования, более 160 килограммов прекурсоров (веществ, используемых при изготовлении, наркотических и психотропных средств) и 1200 килограммов химических реактивов, свыше 15 килограммов фальсифицированного лекарственного препарата, используемого для лечения нервных расстройств.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ («Организация и участие в преступном сообществе»). Судом в отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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