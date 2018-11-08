«Праздник» «Матильды»: запрет «вредных» кинофильмов стал эффективной рекламой

Лидер ДПР Владимир Жириновский предложил не ограничивать в прокате кинофильмы, чтобы не провоцировать к ним повышенный интерес. Вместо этого, как считает политик, в начале ленты необходимо давать заключение экспертизы о соответствии демонстрируемых в кинокартине фактов исторической действительности. С таким предложением, как передает корреспондент РИА «Новый День», Жириновский выступил в Госдуме во время обсуждения во втором чтении поправок в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ».

Лидер ЛДПР подчеркнул, что ограничения на прокат и отказ в выдаче прокатного удостоверения только провоцируют повышенный интерес к «запрещенным» фильмам, и в итоге их смотрит в десятки раз больше людей.

«Вот сейчас еще не вышел фильм «Праздник», который посвящен рекламе и кулинарным излишествам каких-то чиновников, уже реклама идет. Я обязательно буду смотреть, – заявил Жириновский. – Я буду ждать выхода этого фильма. Я буду искать его в Интернете. Как фильм «Матильда» – я близко не пошел бы его смотреть, но два года меня трамбовали, я пошел в «Октябрь», сидел два часа мучился, думал, может в последнем кадре что-то будет – против чего выступали-то? И ряд других фильмов. «Смерть Сталина» – близко мне не нужно, но я специально смотрел, и что это такое?»

Жириновский подчеркнул, что запрет проката фильма приводит к ровно противоположному результату – ленты, которые прошли бы практически незамеченными, в итоге становятся широко известны. В этой ситуации, по его мнению, необходимо предпринимать какие-то другие меры. «Может быть, к каждому фильму, где искажено что-то, давать заключение эксперта? Так же, как показывают, когда в данном фильме будет реклама табака. Предупреждают, может, кто-то не будет смотреть этот фильм, – предложил он. – Прокатное удостоверение пускай будет, но в начале фильма написать: факты, изложенные в данном фильме, не соответствуют исторической действительности. И заключение – экспертная комиссия Минкультуры и тд».

Главный российский либерал-демократ заявил, что в фильме «Октябрь», который стал культовым для его поколения, режиссер Сергей Эйзенштейн исказил исторические факты. «Вот хороший фильм «Октябрь», мы на нем выросли. А через 60 лет я узнаю, что этого факта не было в истории, что никакие рабочие Петрограда не штурмовали Зимний дворец, это все придумал Эйзенштейн, чтобы сделать красивый фильм, – рассказал он. – Но ведь мы же искажаем историю! Думать надо, как сделать так, чтобы было меньше оснований к привлечению ненужного внимания к таким сюжетам».

Законопроект во втором чтении в итоге был принят. Изменения предполагают, что в рамках кинофестивалей при соблюдении определенных условий будет разрешен показ фильмов без прокатного удостоверения, причем касаться это будет не только зарубежных, но и российских лент. Поправками в закон предлагается установить срок проведения фестивалей от трех до 15 дней, убрать требование об обязательности жюри и конкурсной программы, и разрешить показ фильмов без прокатного удостоверения до пяти раз. Кроме того, новшество разрешает и отечественным фильмам не получать прокатные удостоверения, поскольку до сих пор российские ленты находились в «ущемленном состоянии» по отношению к иностранным.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 08.11.18

Диагноз: совесть «единороссов» сравнима с «субстанцией с пониженной социальной ответственностью». / В России разоблачен наркокартель: изъята почти тонна наркотиков. / Убийство матери и ребенка в Москве: следствие вышло на след подозреваемого. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»