ЧП в Москве: фанаты ЦСКА попытались отмстить итальянцам за нападения в Риме

В центре Москвы у одного из отелей на Воронцовом поле два десятка болельщиков футбольных клубов – московского ЦСКА и итальянской «Ромы» – устроили драку. По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Как сообщается, конфликт произошел у отеля, где жили 23 итальянца, которые приехали на матч Лиги чемпионов, передает агентство «Москва». В момент происшествия на месте находились около 40 фанатов «Ромы» из других отелей, чтобы централизованно ехать в «Лужники». В этот момент около 25 человек, одетых в темную одежду с закрытыми материей темного цвета лицами, приехали к отелю. Между болельщиками произошел конфликт, который перерос в драку. В результате в отеле разбили стекла в тамбуре при входе в здание.

Кроме этого, пострадал один из итальянских болельщиков, которому разбили нос. Однако мужчина отказался от госпитализации и написал встречное заявление, в котором попросил проверку по данному факту не проводить. С места происшествия были изъяты аэрозольные баллончики «Шок», четыре металлических прута, два столовых ножа и вилка.

Как уточняют «Известия», итальянцы пытались уклониться от участия в драке и «более-менее организованно». Некоторые фанаты ЦСКА после происшествия были задержаны и доставлены в разные отделения полиции.

Напомним, это не первая потасовка между болельщиками двух команд. 23 октября в Риме недалеко от арены «Олимпико», где проходила прошлая встреча между ЦСКА и «Ромой», между фанатами также завязалась драка. Тогда одни из российских фанатов получил удар ножом. Еще двое были избиты. Представители правопорядка вынуждены были разгонять хулиганов водой.

В результате другой потасовки у стадиона двое болельщиков ЦСКА и один фанат итальянского клуба были арестованы.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 08.11.18

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