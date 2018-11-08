В России резко вырастут штрафы за слив отходов в водоемы

Госдума в первом чтении приняла законопроект, повышающий штрафы для нарушителей, загрязняющих реки и водоемы. В первую очередь это касается хозяйствующих субъектов, которым на данный момент проще заплатить штраф, чем установить очистные сооружения, отметили соавторы законопроекта – депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Согласно пояснительной записке, максимальный штраф для юридических лиц за нарушения может составить 150 тысяч рублей, для должностных лиц – 50 тысяч рублей.

Как пояснила представитель петербургского ЗакСо Надежда Тихонова, сегодня размер штрафа для компаний, которые сливают загрязняющие отходы в реки и водоемы, так низок, что фирмам проще его заплатить несколько раз, чем прекратить нарушать закон.

Она также обратила внимание, что, по данным Росприроднадзора, ежегодно в поверхностные водные объекты поступает более 11 млн тонн загрязняющих веществ, включая весьма опасные для окружающей среды. В отчете ведомства за 2016 год приведены данные о привлечении к административной ответственности 4 тысяч хозяйствующих субъектов на общую сумму 353 млн рублей, уточнила Тихонова.

Между тем, новый размер штрафов некоторым депутатам показался завышенным. «Единоросс» Наталья Боева, избранная от Краснодарского края, заявила, что новые штрафы рассчитаны на олигархов, поскольку в сельской местности зарплата административных лиц составляет около 40 тысяч рублей. «Нельзя же сразу в 10 раз повышать. Давайте сделаем поэтапно», – предложила она.

Коммунистка Тамара Плетнева, в свою очередь, напомнила, что стоит заботиться и о том, чтобы в стране работали предприятия, и предложила надзорным органам не выписывать сразу штрафы нарушителям, а выносить предупреждения и приостанавливать работу компании.

«Увеличение штрафов непопулярная мера, – согласилась Надежда Тихонова. – Но наше здоровье, наверное, важнее». Она сообщила, что в Санкт-Петербурге нет ни одного водоема, где разрешено купание. «Судя по отзывам на законопроект из регионов, это актуально для всей страны», – заключила она.

При голосовании ни один из народных избранников не нажал кнопку «против». Законопроект был принят единогласно.

Москва, Татьяна Дорофеева

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