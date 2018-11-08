Как тебе такое, Собянин? Москвич, недовольный застройкой парка, пожег православный храм

В Москве задержан 35-летний мужчина, который в знак протеста против застройки парка пожег деревянный православный храм. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, ЧП произошло вечером на Лодочной улице. В полицию поступило сообщение о возгорании у временного православного храма. После того как пожар был потушен, было установлено, что возгорание произошло по причине преднамеренного поджога. В полиции уточнили, что сумма ущерба оценивается в 1 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ ««Умышленное уничтожение или повреждение имущества»».

В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать подозреваемого. На допросе москвич заявил, что совершил преступление в знак протеста против застройки парка, расположенного вдоль канала на Лодочной улице.

Стоит отметить, что местные жители уже давно протестуют против застройки на Лодочной улице. Согласно данным ресурса Activatica, жители узнали о том, что на территории парка вдоль Химкинского водохранилища, напротив дома 31, корп. 1 по ул. Лодочная, запланировано строительство храмового комплекса и стадиона в 2016 году. При этом отмечается, что согласно СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы», любое строительство на берегу водохранилища, отнесенного ко 2 поясу зоны санитарной охраны станций водоподготовки Москвы, запрещено на расстоянии 100 метров. По тем же правилам запрещена рубка леса на территории не менее 500 метров от уреза воды.

«Под охраной ЧОПа и бандитов началась вырубка под стадион. На стройплощадку храмового комплекса привезли бетонные плиты и бытковки», – отмечали активисты.

На сайте change.org создана петиции по данной проблеме, где противники застройки подчеркивают, что они «категорически против этого проекта» так как постройка храмового комплекса предусматривает «вырубку большого количества деревьев, уничтожение естественного ландшафта и ограждение забором большой территории, которая используется жителями для прогулок».

Примечательно, что в группе «Свободу Лодочной!» в «Фейсбуке», активисты в комментариях отмечали, что не имеют отношение к поджогу. «Наши ребята не имеют никакого отношения к пожару в деревянной избе. Пришить им поджог могут только те, кто заинтересован в поджоге», «Вчера пожар был. Церковь горела. Видимо ищут крайних», – отмечали в соцсетях.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 08.11.18

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