Госдума выступила против Путина: заморозила «президентское» повышение военных пенсий

Сегодня нижняя палата российского парламента заморозила ежегодное повышение пенсий военным пенсионерам выше инфляции на 2%. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ, который приостанавливает действие соответствующей статьи федерального закона «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу» до 1 января 2020 года, вызвал жаркие дебаты в Госдуме.

Законопроект был подготовлен правительством РФ, и предусматривает, что размер денежного довольствия, которое влияет на размер пенсии, с 1 января 2019 года составит 72,23% от его общего уровня. Как отметил первый заместитель министра финансов Леонид Горнин, с 1 октября все же предусмотрена индексация военных пенсий на 4,3%. С 1 октября 2019 года индексация составит 6,3%, это потребует еще 35 млрд рублей на три года. Таким образом, пенсия военного пенсионера Минобороны РФ должна подняться до 26 тысяч 200 рублей в месяц.

Законопроект вызвал в Госдуме жаркие споры. Либерал-демократ Александр Шерин напомнил, что речь идет о законе, который предусматривает рост военных пенсий ежегодно на 2% сверх уровня инфляции – это обещал президент РФ Владимир Путин. Депутат подчеркнул, что средства на это не заложены и в проект бюджета на 2020 и 2021 год – а это значит, что правительство РФ намерено замораживать повышение пенсий и дальше.

Шерин отметил, что на реализацию этой статьи закона потребовалось бы 11 млдр рублей в год, однако правительство не может их найти. При этом такую же сумму за 2017 год получили в качестве вознаграждения по итогам года топ-менеджеры трех государственных корпораций: 11 человек из правления «Роснефти» разделили 2 млрд 776 млн рублей, 16 сотрудников «Газпрома» – 3 млрд 268 млн рублей, и шесть представителей Сбербанка получили 5 млрд 108 млн рублей.

Депутат подчеркнул, что эту сумму 36 топ-менеджеров госкорпораций получили помимо заработной платы. «А на 2 млн 638 тысяч военных пенсионеров деньги найти не могут…» – подчеркнул Шерин и уточнил, что закон о «заморозке» пенсий на пенсионеров ФСБ не распространяется.

Коммунист Николай Коломейцев заявил, что правительство и ЦБ РФ девальвировали рубль до такой степени, что он стал самой неуважаемой валютой, подчеркнув, что авторы закона не привели ни одного веского аргумента в пользу заморозки военных пенсий. «Надо долги военным отдавать, – подчеркнул он. – Особенно в ситуации, когда со всех сторон обложили. Вы телевизор посмотрите! Украина, Сирия. На Украине я недавно был с этой стороны – там 90 тысяч штыков перевооруженных, переобученных, холеных, с американскими инструкторами готовы опять воевать. В час ночи начинают стрелять в Горловке... а вы предлагаете дальше гнобить военных. Я категорически против этого законопроекта».

Несмотря на яростное сопротивление думской оппозиции, законопроект в первом чтении был принят – 301 голос «за», 101 – «против» и один воздержавшемся.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 08.11.18

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