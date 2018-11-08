Депутаты Госдумы заподозрили жен военнослужащих РФ в «сливе» секретной информации

Российским военнослужащим запретят размещать информацию в соцсетях и передавать ее в СМИ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», поправки в федеральный закон «О статусе военнослужащих», внесенные правительством РФ, Госдума сегодня одобрила в первом чтении. Согласно законопроекту, военнослужащим, в том числе иностранным гражданам, запрещается размещать в СМИ и Интернете информацию о себе и сослуживцах, позволяющую раскрыть их ведомственную принадлежность.

Кроме того, под запрет подпадают данные о служебной деятельности, и о воинских частях и подразделениях. Как подчеркнул заместитель министра обороны РФ Николай Панков, норма будет распространяться только на действующих военнослужащих, и не касается уволенных. За нарушение запрета предусмотрена дисциплинарная ответственность. Комитет Госдумы по обороне инициативу правительства поддержал документ – по словам его представителя, «единоросса» Андрея Красова, законопроект направлен «на обеспечение личной безопасности военнослужащих, членов их семей», а в конечном итоге – национальной безопасности.

Коммунист Алексей Куринный поинтересовался, как Минобороны намерено следить за исполнением закона срочниками, которые попадают в армию в 18 лет, и как будут наказывать нарушителей. Замминистра обороны предпочел ограничиться заверениями, что возможность отлеживать нарушения есть, а меры воздействия определены дисциплинарным уставом.

«А с женами – что делать будем?» – ехидно поинтересовался экс-глава Роспотребнадзора, депутат Геннадий Онищенко. В зале раздался смех.

«По градации Комитета государственной безопасности СССР, утечка государственных секретов проходила после заседаний Политбюро. А вторыми в градации стояли жены – офицеров, генералов. Они-то как будут дружить с Интернетом?» – спросил Онищенко.

«Жены, конечно, не подпадают под данный запрет. Если... ну, не подпадают», – с некоторым сожалением констатировал замминистра обороны.

После этого думский защитник прав военнослужащих и военных пенсионеров депутат Александр Шерин подчеркнул, что информация, которую могут опубликовать в соцсетях срочники, «могла бы стать информацией для разведсетей иностранных государств», особенно это касается фотографий с военных учений, по которым можно узнать геолокацию воинских частей и типы вооружений.

Запрет на общение солдат с Интернетом в итоге был поддержан в первом чтении единогласно 407 депутатами.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 08.11.18

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