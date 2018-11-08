Обстрел машины долларового миллионера: полиция заподозрила хулиганство

Московская полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве (ч.1 ст. 213 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ч.1 ст. 222 УК РФ) после стрельбы по автомобилю долларового миллионера Олега Бурлакова, входящего в список богатейших людей России по версии журнала Forbes, передает РБК со ссылкой на источники в столичной полиции. Эту информацию подтвердил источник РИА «Новости».

Сообщается, что на месте инцидента, который произошел возле дома №42 на улице Лобачевского на юго-западе Москвы, были обнаружены пули калибра 9 мм.

Напомним, ЧП произошла вечером 3 ноября, однако известно о нем стало только 6 ноября. К Бурлакову, когда он сидел в машине, подбежал неизвестный и окликнул его. Когда бизнесмен опустил стекло, мужчина несколько раз выстрелил в сторону автомобиля. Пострадавших в результате случившегося нет.

Олег Бурлаков с состоянием в $650 млн занимает 158-е место в списке «200 богатейших бизнесменов России» по версии журнала Forbes. Его основным активом является Стройлесбанк (он контролирует 75% акций кредитной организации). В марте 2014 года вместе с партнерами он продал «Башнефти» «Бурнефтегаз» за $1 млрд. Также ранее он владел «Новоросцементом». Бурлакову принадлежит 106-метровая парусная яхта Black Pearl, которая, как уточняет Forbes, занимает 34-е место в списке самых больших яхт в мире.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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