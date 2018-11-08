«Это рабочая ситуация»: Кремль о новой чечено-ингушской границе

Кремль отслеживает ситуацию вокруг новой административной границы между Чечней и Ингушетией, соглашение которой подписали главы республик Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, чем провоцировали массовый протест в Магасе. Как сказал сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в администрации главы государства рассчитывают на решение проблемы в Конституционном суде России.

«Следим, будем ждать решения Конституционного суда», – сказал Песков на просьбу прокомментировать запрос главы Ингушетии в КС РФ о соответствии основному закону РФ соглашения о границе с Чечней.

«Это рабочая ситуация. Она решается в судебном порядке. Это абсолютно нормально. Спорная, скажем так, ситуация, а споры урегулируются в судебном порядке», – заключил пресс-секретарь президента.

Новый договор о границе, который был подписан главами республик 26 сентября, спровоцировал массовые акции протеста в Ингушетии. В Магасе две недели шел круглосуточный митинг.

Позже в Пятигорске прошла встреча ингушской делегации протестующих с представителями администрации президента РФ. Судя по словам участников переговоров, в Кремле признали, что Соглашение о новых границах было подготовлено с нарушениями, но при этом подчеркнули, что не намерены давать ему «задний ход». В полпредстве посоветовали противникам договора обратиться в суд. При этом Конституционный суд Ингушетии изначально заявлял, что это соглашение незаконно и для решения подобного рода вопросов требуется проводить референдум. Позже, 30 октября, республиканский КС подтвердил эту позицию.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.11.18

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