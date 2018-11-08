Поджог церкви на Лодочной: «ЧП может вызвать социальный взрыв»

Градостроительная политика московской мэрии приводит к обострению социальной напряженности. Как считает известный общественный деятель, сопредседатель движения «Гражданская солидарность», руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров, власти нужно как можно скорее разобраться с ЧП в Южном Тушино, где был сожжен временный деревянный храм, против которого два года выступали местные жители.

В интервью РИА «Новый День» Федоров выразил опасение, что ситуация может стать «детонатором» для всей Москвы, где подобных «горячих» точек противостояния между народом и властью очень много.

Он обратил внимание, что протест против постройки храмового комплекса на Лодочной улице идет уже давно, однако обострения ситуации до последнего времени не было. «До такого (поджога) дело не доходило. Это беспрецедентный шаг», – подчеркнул он.

Федоров подчеркнул, что необходимо в первую очередь разобраться, кто действительно это сделал. «Мне кажется, обязательно нужно, чтобы МВД не просто кого-то задержала, как это часто бывает, придумала какие-то обвинения, но чтобы действительно разобрались в ситуации. Наверняка там были камеры, нужно осмотреть видеосъемку. Публично все сделать», – сказал эксперт.

Он пояснил, что максимальная открытость этого разбирательства необходима потому, что это не просто преступление, это очень опасная ситуация для социальной стабильности в городе. «Такие вещи являются не просто происшествием. Это может стать серьезным детонатором, вызвать социальный взрыв в районе, и не только в районе», – заявил он.

При этом Федоров обратил внимание, что в конфликте между местными жителями и мэрией может быть и третья заинтересованная сторона. «Возможно, это противостояние использовала какая-то третья сила, которая пытается столкнуть лбами – либо для дестабилизации обстановки, чтобы использовать историю в своих целях, либо для того, чтобы развязать руки какой-то из этих сторон. Например, чтобы сказать, вот видите, те, кто выступает против храма – террористы, поджигатели», – отметил он.

«Опасная ситуация», – подчеркнул при этом эксперт.

Федоров напомнил, что в связи с противостоянием, которое возникает в Москве из-за «Программы-200», по которой в городе должно быть построено 200 новых церквей, ЧП в Тушино нуждается в особом подходе.

«Это не просто радикализация протеста, учитывая, что очень часто со стороны РПЦ происходят и брутальные вещи, там есть группы молодежи, которые занимаются и физической защитой. Вспоминая противостояние на всех этих точках, очень часто они проходили, мягко скажем, с физическими контактами», – сказал Федоров.

«В данном случае, мне кажется, нужно пересмотреть всю концепцию (строительства в Москве) и учитывать интересы жителей. А если кто-то сумасшедший и действительно поджег храм, человек должен ответить. Любое такое действие – социальный детонатор», – подчеркнул он.

Как сообщал РИА «Новый День», сегодня стало известно, что полиция задержала 35-летнего жителя столицы по подозрению в поджоге временного деревянного храма на Лодочной улице. Мужчина на допросе заявил, что совершил преступление «в знак протеста против застройки расположенного вдоль канала на Лодочной улице парка».

По данным канала Mash, «тушинского пиромана» зовут Евгений Сенчин. Судя по опубликованной видеозаписи, мужчина обложил храм покрышками и поджег. «По личным убеждениям. Раньше там находился парк, в котором гуляли с детьми, а это сооружение все изменило», – сказал он.

В то же время в группе «Свободу Лодочной!» в «Фейсбуке» активисты подчеркивали, что не имеют отношение к поджогу. Согласно комментариям, задержано было два местных жителя, с ними был адвокат, затем их отпустили.

«Наши ребята не имеют никакого отношения к пожару в деревянной избе. Пришить им поджог могут только те, кто заинтересован в поджоге», «Вчера пожар был. Церковь горела. Видимо ищут крайних», – отмечали в соцсети.

Стоит отметить, что местные жители уже давно протестуют против застроек на улице Лодочной. Согласно данным с ресурса Activatica, жители узнали о том, что на территории парка вдоль Химкинского водохранилища, напротив дома 31, корп. 1 по ул. Лодочная запланировано строительство храмового комплекса и стадиона в 2016 году. При этом отмечается, что согласно СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы», любое строительство на берегу водохранилища, отнесенного ко 2 поясу зоны санитарной охраны станций водоподготовки Москвы, запрещено на расстоянии 100 м. По тем же правилам запрещена рубка леса на территории не менее 500 м от уреза воды.

«Под охраной ЧОПа и бандитов началась вырубка под стадион. На стройплощадку храмового комплекса привезли бетонные плиты и бытковки», – отмечали активисты.

На сайте change.org создана петиции по данной проблеме, где противники застройки подчеркивают, что они «категорически против этого проекта» так как постройка храмового комплекса предусматривает «вырубку большого количества деревьев, уничтожение естественного ландшафта и ограждение забором большой территории, которая используется жителями для прогулок».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 08.11.18

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