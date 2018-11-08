Госдума добралась до закона Кобзона и Говорухина: они хотели поправить Налоговый кодекс

Нижняя палата российского парламента 13 ноября рассмотрит во втором чтении законопроект, внесенный еще в 2015 году. В числе соавторов документа – Иосиф Кобзон и Станислав Говорухин. Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект предусматривает серьезные налоговые льготы благотворителям, жертвующим в пользу учреждений культуры.

Сегодня в ходе обсуждения законопроекта глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что это последний закон, оставшийся комитету от предыдущих созывов парламента. Документ предполагает предоставление ряда налоговых льгот для стимулирования меценатской деятельности учреждений культуры в субъектах РФ – «это региональные, местные учреждения, где денег практически не выделяется», отметил Макаров.

Комитет одобрил поправку, которая относит НКО и фонды к получателям пожертвований, которые могут быть приняты к вычету по НДФЛ. При этом право устанавливать категории получателей, предельную сумму расхода в виде пожертвований, а также категории получателей и пожертвований отдается субъектам РФ.

«Субъекты сами решат, кого и в каком объеме им поддерживать. Мы им даем возможность, а дальше они сами решат, – пояснил Макаров. – И тут еще вот какой вопрос: кто-то решит сделать частную школу для своих собственных детей. Тогда у субъекта появляется возможность сказать: нет, дружок, ты свою школу финансируй сам. А вот если ты говоришь о муниципальной, или той, куда ходят другие дети, это другое дело. То есть когда мы даем общую льготу из федерального бюджета, мы это учесть не можем, а регионы всегда могут».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «в целях стимулирования привлечения внебюджетных источников финансирования в сферу культуры законопроектом предлагается предоставить физическому лицу право на социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц в размере суммы пожертвования, не более 30% суммы дохода, если получателем пожертвования является государственная или муниципальная организация культуры». Одновременно предлагается включить в состав внереализационных расходов по налогу на прибыль расходы в виде пожертвований, направленных организацией-жертвователем государственным и муниципальным учреждениям культуры, а также некоммерческой организации (фонду) на формирование целевого капитала в целях поддержки таких учреждений.

Москва, Татьяна Дорофеева

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