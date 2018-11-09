«Новая Газета» штампует материалы, приглашая мошенников и фриков

Российское либеральное издание «Новая Газета» давно занимается расследованиями, многие из которых не несут никакой журналистской ценности, и преследуют лишь цель опорочить тех или иных людей по заказу. При этом не стесняется действовать как напрямую провокационными методами, так и используя всяких фриков.

Отличным примером вброса является «прослушка» Владимира Шаманова, когда 21 сентября 2009 года «Новая» опубликовала распечатки аудиозаписей телефонных разговоров на тот момент Главкома ВДВ(!), о чем отлично высказался Максим Шевченко, припомнив антироссийскую, антиосетинскую и антиабхазскую позицию журналистов скандального издания.

Деньги, деньги, дребеденьги

В 2018 году «Новая» не изменила своим антироссийским принципам, оплаченным частично грантами, а частично «соучастниками» проекта, и продолжает публиковать «расследования», собранные буквально на коленке.

Несколько последних расследований «Новой» написаны их свежеприобретенным сотрудником Денисом Коротковым, который органично вписался в штат издания. Ничтоже сумняшеся, он подготовил два расследования, которые хоть и собрали трафик (а отчасти ради этого «Новая» и работает), при минимальной проверке оказались состряпанными из палок и сопутствующих материалов.

Героем первого «расследования» Короткова стал Валерий Амельченко, который складно рассказал о петербургском бизнесмене Евгении Пригожине, которого то ли по заказу, то ли из личной неприязни старательно пытается замазать Денис Коротков. Затем Коротковым была разыграна карта «похищения информатора», чтобы привлечь внимание к своему дебютному для «Новой» расследованию, и даже написано ложное заявление в полицию. Кончилось все тем, что Амельченко живой и невредимый сам пришел в полицию, где и рассказал, что Коротков дал ему денег, текст, и попросил надиктовать под запись.

Журналисты – аферистам

После такого провала «Новая» могла и уволить Короткова, который буквально выбросил сотни тысяч рублей на фейковое расследование, однако почему-то решила еще раз доверить ему редакционные деньги, собранные с доверчивых читателей либерального издания. На сей раз, Коротков получил около двух миллионов рублей, с которыми пришел к другому мошеннику, только на сей раз не информационному, а вполне реальному.

Андрей Михайлов, известный своей слабостью к деньгам, а также внушительными долгами, за эту сумму рассказал Короткову новую порцию историй, которые на поверку оказались, мягко говоря, неправдивыми. Впрочем, с учетом количества долгов Михайлова, причем долгов серьёзным людям, два миллиона вполне могли показаться ему стоящей суммой, чтобы общаться с Коротковым.

Ну а Коротков, пытаясь, судя по всему, затмить собой славу Политковской, продолжает расшвыриваться деньгами, выпрошенными редакцией у читателей. И судя по суммам, «сливаемым» на общение с аферистами и мутными персонажами, денег «Новой» хватает. Многие журналисты, которые следуют этическим нормам профессии, задаются вопросами: не пора ли приравнять «становление соучастником» к финансированию терроризма?

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.11.18

В России официально появилась новая профессия. / С россиян начнут взимать пошлину за ввоз товаров дороже 500 евро. / Зарубежный отдых на новогодние праздники резко подорожал. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»