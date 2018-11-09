Кризис близко: москвичи повально ринулись скупать квартиры

В московском регионе массово раскупается квартиры. По оценке экспертов, это может служить подтверждением ожидания скорого кризиса. Как считают участники рынка, к началу 2019 году спад продаж может достигнуть 20%.

Как пишет «Коммерсантъ», в минувшем октябре зарегистрирован рекордный объем продаж – 13,9 тысяч договоров долевого участия (ДДУ). По сравнению с сентябрем этого года рост составил 23,8%.

Руководитель аналитического центра ЦИАНа Алексей Попов сообщил, что больше всего покупатели сейчас заинтересованы в покупке квартир, строительство которых находится еще на этапе котлована. Доля покупок увеличилась на 7-10 %. При этом продажи в домах на высокой стадии строительства (монтаж верхних этажей, отделка) сократились на 5%, тенденция роста продажи квартир в новостройках идет на спад, отметил он.

По оценке участников рынка, тенденция на увеличение спроса в недвижимости сохраняется уже больше года. При этом, если в 2017-м, рост активности покупателей был связан с тем, что на осень прошлого года пришелся пик снижения ставок по ипотечным кредитам, они упали ниже «психологической отметки в 10%», то сейчас покупатели хотят купить жилье до того, как ставки по ипотеке вырастут.

Отмечается, что по итогам прошедшего октября в Москве с привлечением ипотеки заключено 52% сделок, в Новой Москве – 59%, в Подмосковье – 64%. Стоит отметить, что первая волна повышений прошла уже в начале осени – тогда кредиты подорожали на 0,4-1 %.

Управляющий партнер «Метриум» Мария Литинецкая выразила уверенность что первые признаки падения активности покупателей на рынке жилья можно ждать уже после новогодних каникул.

«Сбережения будут истощены, вырастет НДС. Но главный фактор риска – возможный скачок курсов валют из-за новых санкций», – сказала она и добавила, что в таком случае Центробанк может повысить ключевую ставку, от которой зависят ставки по ипотеке. «Тогда спрос на жилье может обрушиться, как это было в начале 2015 года», – опасается Литинецкая. Она напомнила, что тогда в первом квартале продажи упали на 20%.

Напомним, 14 сентября Центробанк повысил ключевую ставку на 0,25% – до 7,50% годовых. Регулятор пояснил, что в настоящее время существенно усилились проинфляционные риски, в том числе связанные с повышением налога на добавленную стоимость с 2019 года и снижением курса рубля. Однако ипотечные ставки начали расти задолго до этого. По данным ЦБ, впервые с начала года жилищные кредиты подорожали в июле.

Эксперты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» ранее спрогнозировали рост ставок по ипотеке в России осенью 2018 года из-за возможного введения США санкций в отношении российских банков и госдолга РФ.

В то же время аналитики Российской гильдии риэлторов (РГР) предсказали возникновение в России ипотечного кризиса подобного тому, что разразился в США в 2008 году. Они отмечают, что негативное влияние на рынок оказывают падающие реальные доходы граждан и жилищные кредиты, которые банки стараются сделать еще более доступными, несмотря на растущие риски невозврата.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.11.18

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