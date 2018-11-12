Синоптики определили, когда Москву засыплет снегом

К концу недели температура воздуха в московском регионе повысится до климатической нормы, после чего можно ожидать снегопады. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, осадки ожидаются, начиная с пятницы, 16 ноября.

В ночь на вторник, 13 ноября, в Москве ожидаются заморозки до -10°, по области – до -12°. Днем в столице -2...0, в Подмосковье -5...0. В среду, 14 ноября, ночью в Москве до -8°, по области – до -9°, а днем температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки, но при этом возможен порывистый ветер до 15 метров в секунду.

Как прогнозируют синоптики, в четверг, 15 ноября, увеличится облачный покров, ночь станет менее холодной: при умеренном южном ветре в Москве -4...-2°, по области -7…-2°. Днем в Москве -1...1°, в Подмосковье -3...2°.

В пятницу, 16 ноября, местами пройдет небольшой снег. Ночью, как и накануне -7…-2°, а днем -2…+3°. В субботу, 17 ноября, временами также возможны осадки, ночью -5…0°, днем -1…+4°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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