Имя журналиста Сергея Канева в последнее время все чаще мелькает на страницах отечественных СМИ. Внимание к нему привлекли неоднозначные комментарии в адрес погибших в Центральноафриканской республике (ЦАР) журналистов и участие в «расследовании», посвященном делу об отравлении Скрипалей. Стоит отметить, что Канев избрал в качестве линии поведения образ разоблачителя и защитника «сирых и убогих», передает «Новостной Фронт».

Побег журналиста из России в Ригу осветило множество СМИ, причем не только российских. До этого отечественная пресса не особо интересовалась личностью Канева, в противном случае медийщики были бы осведомлены частыми поездками публициста за границу.

По данным издания, путешествия за рубеж начались в 2016 году и совпали со стартом работы Канева на Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского. Основной целью данной организации является продвижение материалов британских и американских спецслужб под видом журналистских расследований. Именно в годы работы на олигарха Канев часто летал в Лондон, Берлин, Тель-Авив и Ригу.

Кроме того, как отмечается в публикации, журналист получил 15,5 тысячи долларов за «консультационные услуги» от «Открытой России» Михаила Ходорковского в период с декабря 2016 по апрель 2017 года. После чего с июня 2017 по июль 2018 года через принадлежащую олигарху контору European Choice Канев получил 43,4 тысячи долларов, а потом еще 9,3 тысячи долларов. После этих траншей журналист разжился 6200 евро от издания Романа Доброхотова и 10 тысячами долларов от британской компании Alaco. Получается, что за два года Каневу перепало около 100 тысяч долларов, что в переводе на российские рубли составляет 7 миллионов. Естественно, свой доход Канев не задеркларировал, упомянув только 894 тысячи рублей, заработанных в «Новой газете» и журнале «Новое время», подсчитало издание.

Сообщается, что в августе 2018 года он начал помогать порталу Bellingcat, завершив свое сотрудничество с ЦУР. Известно, что Bellingcat размещает информацию, которую готовят в Лондоне в штаб-квартире МИ-6. Канев, соответственно, работает на портал за гонорары.

Журналист никогда не афишировал свой крупный заработок. В России он проживал в простой квартире в Подмосковье, ездил на Nissan Xtrail. По словам бывшего знакомого Канева, личной жизни у него не наблюдалось, в быту он был неприхотлив, заработок не тратил, а «просто любил иногда его пересчитывать».

По сведениям источника, Канев пользовался услугами девушек с «пониженной социальной ответственностью» и злоупотреблял алкоголем. Кстати, любовь к горячительным напиткам у него развилась достаточно давно, однако обострилась после трагической гибели обоих детей.

По данным издания, связи Канева по роду деятельности с преступным миром отразились на судьбе сына и дочери. Частые истории про жизнь криминалитетов врезались в сознание детей и послужили для них дурным примером. Иван был рецидивистом со стажем и наркоманом, погибшим от передозировки тропикамидом. Екатерину избил до смерти некий авторитет Муртаз Цабуташвили. Журналист винит в гибели детей всех, кроме себя самого. В число виноватых входят и «Россия с её чиновниками», которым он пытается отомстить и насолить, говорится в публикации.

Решение о начале работы Канева с Ходорковским над его проектами было принято, судя по сведениям издания, в штаб-квартире МИ-6. В объективы фотокамер попала его встреча с английским шпионом Крисом Митчелом. При этом, как отмечается в материале, Канев так и не выучил английский язык, несмотря на тесную работу с британскими спецслужбами – журналист пользовался услугами переводчицы.

Фото: news-front.info

Крис Митчел вообще зарекомендовал себя как образцовый шпион, который никогда не «палился». Разве что перед встречей с Каневым менял машины, петлял по городу и очень часто глазел на витрины. В общем, вел себя, как «настоящий режиссер». Именно он мог передать Каневу инструкции МИ-6 о работе с Ходорковским и ЦУР.

Совместная публикация Bellingcat и Insider по Петрову и Боширову раскрыла, какие таланты Канева потребовались британцам. Издание обращает внимание, что журналист давно известен умелой подделкой документов и созданием липовых сенсаций, для него нет запретов и табу. Даже после разоблачений он продолжал клепать фейки. Например, для фильма НТВ 2004 года он сфабриковал документ о «сотрудничестве НКВД и Гестапо», который в пух и прах раскритиковал историк Александр Дюков. Эксперт назвал Канева недалеким и бездарным дилетантом.

Именно эти навыки и были использованы порталами для создания фальшивок по Петрову и Боширову. Канев попытался убедить общественность в том, что некий военнослужащий из Чечни – это Боширов, сотрудник ГРУ, который получил задание отравить Скрипаля.

В итоге Канев трусливо сбежал из России и возвращаться не собирается. Правда, теперь он стал никому не интересен, ведь Запад в нем нуждался только тогда, когда он был на Родине, а еще лучше – в роли «жертвы кровавого режима» с арестами, пытками и растерзанием на кусочки у кремлевских стен.

Канев официально может считаться отыгранным проектом, бесполезным для МИ-6. Западные хозяева забудут про него, как это случилось с его коллегами, погибшими в ЦАР: Расторгуевым, Радченко и Джемалем. У тридцати сребреников есть своя цена. В данном случае – жалкое существование в роли никчемного и трусливого беглеца, которое и жизнью-то не назвать.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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