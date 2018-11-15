«Россияне заслуживают презрения?»: экс-сотрудница «Новой газеты» о нравах и редполитике издания

Травля в СМИ, давление и звонки будущим работодателям – именно так коллектив и руководство «независимого, честного и смелого» СМИ «Новая газета» обходятся со своими бывшими сотрудниками. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказала Мария Купрашевич, ранее работавшая в издании в отделе рекламы.

Иначе, чем адом, жизнь девушки после ухода из «Новой» назвать нельзя. По словам Купрашевич, на протяжении пяти лет ее имя буквально полощут во всех либеральных изданиях. Сейчас Мария – мама в декретном отпуске. И это «преследование» заставляет ее беспокоиться не только за себя.

Впрочем, стресс она начала испытывать еще во время работы в «Новой». Девушка рассказала об анкете, которую должны были заполнять журналисты, пришедшие в издание.

«У них даже была анкета для поступающих на работу журналистов. Один из вопросов такой – «Считаете, что россияне заслуживают международного презрения?». Я не шучу. Были там и пункты вроде: «Вы реальный патриот или предпочитаете быть честным и справедливым?», «Стоит ли, по вашему мнению, наказывать русских, ругающих Запад?», – вспоминает Мария.

Новых сотрудников, по ее словам, «проверяют со всех сторон». Журналисты находятся под постоянным прессингом. Обстановку в коллективе издания Мария охарактеризовала как «напряженную и неприятную». И вот это самое напряжение, по ее же словам, сотрудники СМИ снимали по-разному. Способы расслабиться варьировались от наркотиков до оргий.

«Типа «гонзо-журналистика»: сегодня убиваемся наркотиками, завтра пишем крутые расследования. Бывает, заходишь в офис, а там рвота, презервативы, простите, в г*** [испражнениях] валяются. Мерзость», – рассказала Купрашевич.

Сама девушка по это самой причине с «Новой» и не сработалась. Кроме того, Купрашевич отказывалась писать политическую «джинсу» и не платила редакторам за публикации.

«Мол, если они поставили материал, то оказали мне большую услугу и теперь я им должна. Там вообще все помешаны на деньгах. Жадная у нас оппозиционная пресса», – сказала Мария.

Впрочем, по ее словам, в редакции поговаривали, что руководство «Новой» вымогает у политиков и предпринимателей деньги. Те, кто оказывался платить, становились «героями» в материалах редакции.

«Поэтому, кстати, они ненавидят Пригожина – он отказался платить еще в 2011 году. И начал с ними бодаться», – рассказала Купрашевич.

Евгений Пригожин стал главной фигурой трех расследований Дениса Короткова – одного из журналистов «Новой». По словам Марии, коллеги рассказали ей, что когда-то Коротков работал в органах, но не сложилось.

«Все статьи явно заказные. Может ли такой человек называться журналистом – большой вопрос. Правдивость материалов также довольно сомнительна», – отметила Купрашевич.

Саму Марию авторы «Новой» в своих материалах позиционируют не иначе как «агента», засланного в редакцию собирать информацию о сотрудниках. По ее словам, СМИ преследует ее до сих пор.

«Когда я пытаюсь устроиться на работу, они звонят туда и предупреждают: «Ай-ай-ай, а вы знаете, что это нехороший человек?» – рассказала девушка.

Впрочем, постоянный прессинг имел, видимо, обратный эффект. По словам Купрашевич, ее уже не удивит, если после этого интервью «Новая» снова посвятит ей материал. Мария пожимает плечами: а какая уже разница?

«Новая Газета» любит публиковать материалы, основанные на словах бывших сотрудников различных организаций. При этом своих экс-коллег в издании стараются не вспоминать. Видимо, не зря. Журналисты «Новой» говорят о том, что настаивают на честности и открытости. Исходя из беседы с Марией Купрашевич – ровно до того момента, пока дело не касается их самих.

Как уточняет ФАН, в распоряжении редакции имеется аудиозапись разговора и доказательства, в определенной степени подтверждающие слова Марии Купрашевич.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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