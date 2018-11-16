Землю рядом с Кремлем купила компания с уставным капиталом 10 тысяч рублей

Земельный участок в центре Москвы на Садовнической улице площадью 1,36 гектара и 13 зданий общей площадью 7800 квадратных выкупило ООО «Ситизен», которое, по данным СПАРК, принадлежит Александру Леонову, передает РБК со ссылкой на представителя АО «Дом.РФ», которое проводило аукцион.

Как сообщается, всего на соседство с Кремлем претендовали шесть потенциальных покупателей. Кроме «Ситизен», это были «Галс инвест», «Стройград», «Терра оптима», физическое лицо Александр Рыжов и «Индекс групп». Однако, как следует из протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от 14 ноября, «Индекс групп» выбыла из борьбы, ей отказали в праве участвовать в аукционе из-за отсутствия задатка. Начальная цена лота составила 1,249 млрд рублей. Недвижимость была на балансе Минобороны, а затем была передана «Дом.РФ» для продажи. Победитель предложил заплатить за участок 2,37 млрд рублей.

РБК отмечает, что компания ООО «Ситизен» с уставным капиталом всего 10 тысяч рублей была зарегистрирована в январе 2018 года и не была замечена в девелоперских проектах. Александр Леонов отказался комментировать планы по развитию участка и то, в чьих интересах действует компания.

По оценке экспертов, которых цитирует издание, земельный участок является уникальным и может принести высокую прибыль. Если покупателю удастся оформить разрешение на новое строительство, то там можно будет построить порядка 32 тысяч квадратных метров жилья и апартаментов стоимостью 3,2-3,84 млрд рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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