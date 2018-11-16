Свидетели обвинения защищают «Тольяттиазот»

Судебное разбирательство по обвинению бывших руководителей «Тольяттиазота» в мошенничестве с каждым заседанием проясняет их невиновность. Чем больше свидетелей вызывает сторона обвинения, тем больше звучит показаний, опровергающих позицию самого обвинения. В очередной раз невиновность обвиняемых на этом процессе подтвердил в среду бывший руководитель юридического департамента химкомбината Олег Крюков.

В силу занимаемой должности Крюков хорошо разбирался как в особенностях производства, так и в коммерческих вопросах деятельности предприятия. Поэтому он уверенно заявил о том, что продукция «Тольяттиазота» реализовывалась партнерам, в том числе и швейцарской компании «Нитрохем Дистрибьюшен», по рыночным ценам. Крюков даже вспомнил, что в 2005 году правоохранительные органы уже возбуждали расследование по аналогичному подозрению, но в итоге дело было закрыто «за отсутствием состава преступления», пишет газета «Площадь свободы».

Поскольку сейчас бывших руководителей «Тольяттиазота» и «Нитрохем Дистрибьюшен» обвиняют как раз в ценовых махинациях, вызванный свидетелем со стороны обвинения Крюков своими показаниями фактически поставил под сомнение основную линию следствия.

Также бывший глава юридической службы комбината уточнил, что с точки зрения законодательства продукция является собственностью предприятия, а не его акционеров. Поэтому претензии миноритариев, обвиняющих экс-руководство «Тольяттиазота» в хищении собственной продукции, противоречат букве закона.

По некоторым признакам можно судить, что обвинение оказалось не готово к такому повороту. Представитель прокуратуры даже не нашел ничего лучшего, как спросить у Крюкова о его «ощущениях» касательно руководства комбината и его акционеров. О том, как могут ощущения повлиять на решение суда, не сообщается.

Дополнительно свидетель Крюков дал характеристику своему бывшему коллеге Олегу Аношину, занимавшему пост руководителя службы безопасности комбината и угодившему за решетку за инсценировку на вверенной ему территории базы террористов. По словам Крюкова, Антошин зарекомендовал себя как человек непорядочный и вполне способный оклеветать других людей.

Также Антошин может стоять за попыткой подбросить наркотики финдиректору «Тольяттиазота» Николаю Неплюеву. По одной из версий, все эти действия Антошин выполнял в интересах миноритария комбината Дмитрия Мазепина, стремившегося таким образом получить контроль над предприятием.

В рамках текущего судебного дела показания против обвиняемых дали только Антошин и два пожелавших остаться анонимными свидетеля. Подавляющее большинство свидетелей, напротив, своими словами подтверждают позицию стороны защиты и оправдывают бывших руководителей «Тольяттиазота» практически по всем обвинениям.

Например, бывший глава республики Калмыкия Кирсан Илюмжинов, ранее занимавший также пост президента управляющей компании комбината и планировавший его покупку, публично опроверг тезис следствия о том, что «Тольяттиазотом» владела семья Махлаев. Илюмжинов сослался на заключение собственных юристов, при подготовке к покупке мажоритарного пакета акций «ТОАЗ» заявивших о недостаточности подписи одного Сергея Махлая (в тот момент занимавшего пост председателя Совета директоров) и необходимости переговоров именно с владельцами акций предприятия. Он также вспомнил о швейцарском предпринимателе Андреасе Циви, предлагавшем ему приобрести 13-процентный пакет акций «Тольяттиазота», находившийся в его собственности.

К настоящему времени на суде выступили уже несколько десятков человек, показания которых совершенно не соответствуют формулировкам обвинения. Слова этих сотрудников комбината подтверждают именно позицию защиты, которая отвергает наличие проблем, в которых прокуратура и миноритарные акционеры обвинили бывших руководителей «Тольяттиазота».

Тольятти, служба информации РИА «Новый День»

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