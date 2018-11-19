Синоптики прогнозируют Москве снежную неделю

Предстоящая неделя в московском регионе будет сопровождаться снегопадами. Согласно прогнозу Гидрометцентра, средняя суточная температура будет близка к норме.

Во вторник, 20 ноября, местами возможен небольшой снег. При умеренном северном ветре в Москве ожидается ночью -4…-2° и -7…-2° – по области, днем -1…+1° в мегаполисе и -4…+1° в Подмосковье.

В среду и четверг, 21-22 ноября, также местами прогнозируется небольшой снег. По данным синоптиков, порывы северо-западного ветра местами могут достигать 15 метров в секунду. Ночью -4…-2° в Москве и -7…-2° в Подмосковье, днем -1…+1° и -3…+2° соответственно.

В пятницу и субботу характер погоды существенно не изменится.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.11.18

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