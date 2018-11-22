Зима всё ближе: синоптики прогнозируют Москве морозную погоду

В ближайшие дни в московском регионе ожидается дальнейшее похолодание. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, дневная температура воздуха закрепится на минусовых отметках, при этом бесснежная морозная погода будет сопровождаться порывистым ветром до 15 метров в секунду.

В пятницу, 23 ноября, ночью ожидается -5…-3° в столице и -8…-3° в Подмосковье, днем -3…-1° в мегаполисе и -6…-1° по области. В выходные дни, 24 и 25 ноября, ночами прогнозируется -5…-3° в Москве и -7…-2° в Подмосковье. Днем -2…0° и -5…0° соответственно.

В понедельник, 26 ноября, ожидается небольшой снег, ночью -9…-4°, днем -6…-1°. Во вторник, 27 ноября, местами с небольшими осадками снегом, ночью похолодает до -12…-7°, днем будет -8…-3°.

Синоптики отмечают, что значения средней суточной температуры воздуха до выходных будут близки к норме, а в начале новой недели они отстанут от нормы на 2-3°. С вечера воскресенья и в начале новой недели к столичному региону подойдет северный циклон, но и он не принесет много снега.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.11.18

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