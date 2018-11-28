На грани: исторический цикл мирного сосуществования завершается

Современный мир оказался на грани новой масштабной войны. Это подтверждает ухудшающаяся геополитическая обстановка, что свидетельствует о завершении очередного исторического цикла мирного сосуществования государств. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в рамках круглого стола в Москве, эксперты пояснили, что причиной новой войны может стать попытка США вернуть свою гегемонию и переформатировать систему международных отношений.

Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко обратил внимание, что пока мир живет в Ялтинско-Потсдамской системе международных отношений, которая была сформирована после 1945 года и «завязана на итогах Второй мировой войны».

«Этот порядок еще до конца не разрушен. Это доказывает формальная верховная роль ООН. Мы можем сколько угодно говорить о том, что она изменилась, но формально Организация объединенных наций существует и у нее ведущая роль. Второе – состав членов Совбеза – он тоже не изменился с того момента, как его определили. Кто такие члены Совбеза? Это державы-победительницы во Второй мировой войне. Третий сохраняющийся момент – силовой отрыв России и США от остального мира. И четвёртый момент – ограничения суверенитета Германии и Японии», – уточнил Фененко.

По его словам, после окончания «холодной войны» и ослабления Советского союза, который был главной стороной, создавшей нынешний миропорядок, «пошел жёсткий период попыток США построить однополярный мир».

«Однополярного мира в логике американцев не было никогда – он может быть достигнут только при ликвидации Совбеза ООН, то есть лишения других государств права «вето» на принятие американцами решений», – подчеркнул Фененко.

Кроме этого, как считает эксперт, для однополярного мира Вашингтону необходимо ликвидировать российский ВПК «по образцу Германии и Японии после Второй мировой войны» и узаконить для США вмешательство в внутригосударственные конфликты».

«Американцы пытаются вернуть нас в гегемонистский порядок, он у нас был только один раз в истории при Вестфальской системе (система, сформировавшаяся после Тридцатилетней войны, закончившейся в 1648 году), основанной на доминировании Франции», – сказал эксперт.

По его оценке, обострение военной напряженности связано с тем, что сейчас происходит борьба между идеологическими проектами мироустройства – американской идей мировой гегемонии и многополярным миром, который поддерживает Россия и многие другие страны.

Фененко считает, что опасность нынешнего противостояния заключается в том, что переход от одного мирового порядка к другому всегда сопровождался тотальными войнами. «Вестфальский порядок кончился наполеоновскими войнами, Венский порядок (закреплен в 1814-1815гг) кончился Первой мировой войной, Версальско-Вашингтонский порядок кончился Второй мировой войной. Почему мы себя убедили в том, что наш порядок – это исключение, что Вторая мировая война – последняя в истории?» – сказал Фененко.

«Опасность военного конфликта будет повышаться», – уверен эксперт. При этом он отметил, до последнего времени мир обеспечивался «отнюдь не ядерным сдерживанием, а тем, что РФ было технически очень сложно повоевать с американцами». «По мере развития технологий большая региональная война будет становиться более реалистичной», – считает эксперт.

По его оценке, такой конфликт способен окончательно развалить ООН и нынешний миропорядок. «Тогда в будущим мир будет напоминать что-то вроде Версальско-Вашингтонского порядка (который был между Первой и Второй мировыми войнами): все замкнулись в своих границах, все ненавидят друг друга с соответствующей идеологией и готовятся к крупному военному конфликту», – прогнозирует он.

По его мнению, остановить Белый дом и его монополистическую политику может только крупное поражение в войне. «Это психология небитого народа», – сказал Фененко и пояснил, что Штаты за свою историю очень отстраненно держались во время мировых войн и не проигрывали «по-крупному».

Научный директор Российского военно-исторического общества, профессор МГИМО МИД России, руководитель Центра по изучению войн и геополитики ИВИ РАН Михаил Мягков со своей стороны отметил, что своего рода новшеством в глобальном изменении миропорядка является информационно-психологическая война.

«Она уже идет. Задействованы огромные ресурсы для того, чтобы переформатировать не только идеологические структуры страны противника, но и саму сущность, менталитет народа, который хотят поработить, и в этом направлении сейчас действуют западные страны и, прежде всего, США», – считает он.

Мягков также выразил уверенность, что разорвать цикл – «мировой порядок – война – новый мировой порядок» – возможно только с помощью заключения нового договора сильнейших государств.

С этим мнением согласился политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. «Сегодня всем вменяемым людям хотелось бы, чтобы без глобального конфликта, без серьёзных потрясений ведущие страны мира нашли в себе силы сесть – так же, как в свое время в Тегеране (Тегеранская конференция, на которой были намечены контуры послевоенной Ялтинско-Потсдамской системы), а позже в Ялте – за стол и определить правила игры, как мы будем жить дальше – эту новую архитектуру мировой безопасности, которой на сегодня, по большому счету, нет», – сказал он.

По его оценке, международные институты, которые обеспечивали мировой порядок, остались только в номенклатурном виде и уже не имеют никакой власти над ситуацией в мире.

«То, что нам досталось в наследство от Ялты, усилиями американцами за последние 10-20 лет полностью разрушено. Стоит вопрос, как жить дальше. Понятно, что есть у всех свои политические, экономические и геополитические интересы, но также понятно, что никто не может в сегодняшнем уже многополярном мире претендовать на личные интересы. Нужен некий компромисс и механизм, который бы интересы балансировал», – считает он.

При этом, по мнению Мартынова, новая конференция лидеров сильнейших государств вполне реальна, но для России возможность участия в ней зависит от того, сможет ли она снова стать великой державой.

«Как только нашим оппонентам удастся безвозвратно оторвать постсоветское пространство от России, а об этом они часто проговаривались, мы станем региональной державой. Для нас это будет катастрофой, не в буквальном смысле, но за условным столом нового Тегерана нам места не будет», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

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