Пацифизм умер: новое поколение не боится войны и готово рискнуть

Начало Третьей мировой войны провоцируют не только экономические и политические предпосылки, но и историческая неграмотность нового поколения, «не знавшего войны». Такое мнение, как передаёт корреспондент РИА «Новый День», высказали политические эксперты, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов обратил внимание, что с середины прошлого века общественное движение борьбы за мир «накрывало три четверти» планеты, однако сегодня абсолютно забыто.

«Существовало огромное количество общественных неполитических организаций. Вспомните, какие манифестации были в тех же Соединенных штатах во время войны во Вьетнаме. И люди выходили на них не потому, что их научили специалисты из международного отдела ЦК КПСС, а потому что это было мировое движение: хиппи и все остальные – оно в разных формах и разных местах отражалось, но было массовым», – напомнил политолог.

Мартынов отметил, что пацифизм лишь «риторически всплывает» у политиков». «Но сегодня такого массового явления просто нет», – констатировал он.

В комментарии РИА «Новый День» эксперт также добавил, что идея о мире во всем мире ушла даже из современного искусства. «Ее просто нет как идеи, которая бы захватывала умы. По этому поводу нет произведений искусства – музыки, кинематографа, литературы. Она есть как ретроспектива, как некая историческая отсылка, но где новый Хемингуэй с его «Прощай, оружие!», или Beatles, которые об этом пели? Вместо этого боевики, «стрелялки» и так далее», – подчеркнул Мартынов.

Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко, также выступавший на пресс-конференции, со своей стороны отметил, что борьба за мир была распространённым явлением из-за событий, которые произошли в 20-ом веке. «В 50-70-е годы еще было живо поколение, которое видело ужасы двух мировых войн. Тогда мир просто устал жить в 70-летнем состоянии мобилизации. С франко-прусской войны (1880-1881) до конца Второй мировой войны (1945 г.) мир жил в состоянии мобилизационных закрытых проектов, основанных на идеологии войны. У людей к тому моменту уже просто возникла усталость», – сказал Фененко.

Он пояснил, что сегодня все новые и новые геополитические очаги напряженности и разговоры о Третьей мировой войне связаны с тем, что нынешнее поколение уже забыло об ужасах настоящей войны.

«Мир развивается по спирали. Ушло то поколение, приходит новое – не знавшее большой войны. Естественно возникают идеи, почему бы не переиграть (создать новый мировой порядок), почему бы не попробовать еще раз. Это закономерно, также шло развитие и в 19 веке», – отметил Фененко.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.11.18

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