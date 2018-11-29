Синоптики определили, когда потеплеет в Москве

Морозная погода в московском регионе сохранится до конца недели. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, потепление и снегопады можно ожидать, начиная с воскресенья.

В пятницу и субботу, 30 ноября и 1 декабря, ночью прогнозируется -13…-11° в столицев Подмосковье ожидается до -16…-11°. Днем -7…-5° в мегаполисе и -10…-5° в регионе.

Как отмечают синоптики, в воскресенье, 2 декабря, с распространением тропосферной ложбины с северо-запада погода начнет меняться. Пройдет небольшой снег и станет чуть теплее. Ночью ожидается -8…-6° в Москве и -11…-6° по области. Днем -5…-3° и -7…-2° соответственно. Такая же погода ожидается и в понедельник, 3 декабря.

Во вторник, 4 декабря, ночью еще так же, как и накануне, -11…-6°, днем немного теплее – до -5…0°. Вновь возможен небольшой снег.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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