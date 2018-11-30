Ученые пообещали москвичам еврозиму и напугали облысением

Москвичей ждет мягкая и теплая европейская зима в первой половине декабря. Однако после нового года погода покажет жителям столицы, что такое настоящие морозы. Синоптики связывают резкое похолодание в январе и феврале с изменением климата в Арктике.

В первой половине декабря погода будет баловать москвичей – здесь ожидается мягкая европейская зима. Как пояснил агентству «Москва» заместитель директора Института физики атмосферы им. А.Обухова РАН, завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов, за последние 30 лет в столице изменился климат. В частности, осенью и в декабре стало теплее в среднем на 4 градуса.

«Исходя из таких тенденций, по Москве можно сказать, что до середины декабря температура будет чуть-чуть ниже нуля, это то, что мы уже наблюдали за последние зимы», – отметил Семенов.

Правда, радоваться теплой зиме москвичам предстоит только до Нового года: уже в январе, скорее всего, в регион придет серьезное похолодание. По словам Семенова, это также тренд последних десятилетий: в первые два месяца года наблюдается тенденция к снижению температуры. Ученые связывают это с изменением климата в Арктике.

Несмотря на обещанную теплую погоду, москвичей предупредили о том, что без шапок зимой ходить не стоит. Так, главный дерматовенеролог и косметолог департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев заявил агентству «Москва», что отказ от шапки чреват облысением.

«Сочетание низких температур, слишком сухого воздуха в помещении и недостатка витаминов, от которых многие страдают в зимнее время, приводит к неприятным последствиям. При низких температурах носите головной убор, это поможет избежать спазма сосудов, который приводит к воспалительным заболеваниям, спонтанному и очаговому выпадению волос», – посоветовал он.

Минувшая ночь стала самой холодной за эту осень: в Москве температура воздуха составила минус 13 градусов, в Подмосковье местами похолодало до минус 20.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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