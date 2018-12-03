Все «шишки» на Россию: США попытались отвлечь мир от торговой войны с Китаем

Саммит G20, который состоялся в Аргентине 30 ноября – 1 декабря, проходил под эгидой нового давления на Россию. Информационный шум о новых санкциях против Москвы из-за «керченской» провокации и отмена президентом США Дональдом Трампом встречи с российским лидером Владимиром Путиным должны были отвлечь внимание от главной темы – торговой войны между Пекином и Вашингтоном. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

Политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин обратил внимание, что медийность отмены встречи Трампа и Путина зашкаливала, хотя на профессиональном уровне уже давно существует осознание того, что в сложившихся обстоятельствах прорыва в отношениях США и России быть не может.

«Она (медийность) должна была закамуфлировать те вещи, которые на саммите решались, и так и не решились. Это был саммит отложенных решений», – отметил эксперт и пояснил, что «основной подоплекой» встречи G20 был экономический конфликт между Китаем и США, решение которого в итоге отложили на 90 дней.

Руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов пояснил, что сейчас США имеет три официальных требования к Китаю.

«Три основных позиции: американская сельхозпродукция, автомобильная продукция и сжиженный газ. Еще один момент – США обвиняют Китай в том, что идут постоянные требования трансфера технологий», – сказал Маслов.

«Еще масса требований по «мелочам»: обвинения и в хакерских атаках, и нарушении ряда торговых соглашений. То есть, целый пакет США выдвигает против Китая, и, если мы смотрим на итоги переговоров Трампа с Си Цзиньпином (председатель КНР), мы видим, что решен только один пакет – открытие доступа на американский рынок», – уточнил он.

Маслов также отметил, что для России в условиях глобальной торговой войны важно, какие модели будущего предложат США и Китай в случае «победы».

«У нас хорошие отношения с Китаем на практическом уровне, но мы можем говорить, выгодно или не выгодно («победа» Китая), когда Китай предложит концепцию видения будущего мира. Тогда мы поймем, выгодно ли России быть в таком мире», – подчеркнул эксперт. «В будущем американского мира нам не очень комфортно. Хотелось бы посмотреть, что предлагает Китай», – добавил он.

По оценке Маслова, сейчас стратегия Пекина ограничивается принципом – «один пояс и один путь», при которой КНР «куски своей экономики выносит за рубеж».

«По лозунгам Китай предлагает создание «Сообщества общей судьбы», чтобы открыть рынки для более свободного доступа – это хороший лозунг, нам он очень походит, но хотелось понимать параметры – переход на расчет национальных валютах, что безусловно выгодно Китаю, как крупнейшему экспортёру и всегда выгодно странам, которые импортируют товары. Он также предлагает новую конфигурацию безопасности, суть которой пока не очень понятна и требует большего учета интереса стран – не тех, которые формировали нынешнее политическое пространство», – сказал он.

Маслов подчеркнул, что для РФ важно, какое место ей будет выделено в этой конфигурации. При этом, он отметил, что это в большей степени будет определяться состоянием отечественной экономики и развитием технологий. «Важно, какую позицию будет занимать сама по себе Россия, когда Китай будет активно продвигать свои концепции», – сказал он.

Как считают эксперты, при прогнозировании концепции будущего, которую формирует Китай, большее внимание уделяется именно экономическим аспектам и идеология государства не играет большой роли.

Эксперт Института Дальнего Востока РАН Владимир Петровский пояснил, что сейчас в Китае «продолжается большой эксперимент: рыночная экономика плюс однопартийная политическая система». «Это работает, и это весьма привлекательный пример, особенно для стран с развивающейся экономикой. Китай свою модель не навязывает, но говорит – вот смотрите, модель привлекательная», – отметил он.

Москва, Мария Вяткина

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