Москва сходит с ума: жители многоэтажки пытаются выселить семьи с онокобольными детьми

В Москве разгорелся громкий скандал: жители одной из столичных многоэтажек собирают петицию за выселение из дома семьей с онкобольными детьми, которые якобы смертельно опасны для окружающих.

По словам координатора благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Натальи Машковой, скандал разгорелся после того, как одна из жительниц многоэтажки узнала, что Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева снимает одну из квартир для людей, которые приезжают в Москву на лечение, но не могут попасть в стационар или снимать квартиру в столице самостоятельно.

Она пояснила, что жители многоэтажки почему-то уверены, рак – это вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. «Внимание, мы собираем подписи, чтобы у нас в п-де не было онкодиспансера, раковой больницы. Рак – это заразное инфекционное заболевание, открыли около 200 видов! <…> У нас рассадник инфекции, а когда инфекция на инфекцию – это страшно. Мы все время контактируем с раковыми больными с разными инфекциям. Кто не хочет этого – регистрируйтесь к консьержки, пусть эту квартиру сдают другим людям», – приводит портал «Такие дела» текст обращения.

По словам Машковой, женщина, которая является автором «петиции», также обратилась с жалобой в Роспотребнадзор.

Директор центра профессор Галина Новичкова, комментируя эту вопиющую ситуацию, назвала происходящее «иллюстрацией абсолютной безграмотности». «Часть наших пациентов живут на съемных квартирах в близком к клинике районе. Они не могут уехать домой, потому что лечение еще не закончено. А в регионах далеко не всегда дети могут получить квалифицированную помощь. К сожалению, мы сталкиваемся с подобным не в первый раз. <...> Наносится непоправимая психологическая травма ребенку и его семье. Поражает такое немилосердие к тем, кто нуждается в данный момент в нашей помощи и поддержке. А ведь в такой ситуации может оказаться каждый», – цитирует ее слова РИА «Новости».

При этом Новичкова обратила внимание, что зачастую у детей, которые проходят лечение, снижен иммунитет, поэтому они вынуждены носить защитные маски. «Они не могут никого заразить. Скорее мы опасны для них: любая банальная инфекция в их жизни может оказаться смертельной», – объяснила Новичкова.

Она также подчеркнула, что инфекции не являются причиной развития онкологических заболеваний.

Напомним, раковая опухоль образуется в результате мутации одного или нескольких генов клетки. Ген перестает выполнять кодировку, что приводит к нарушению процесса роста и деления клеток, а затем к образованию злокачественной патологии.

Ни одна злокачественная опухоль не является заразной. Рак не может передаваться никаким путем, в том числе через воздух и кровь. Рак также невозможно «пересадить» другому человеку, так как иммунная система отвергнет чужеродные материалы.

Москва, Мария Вяткина

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