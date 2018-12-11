Скандал с выселением онкобольных детей: организована доследственная проверка

В Москве скандал с петицией жителей одного из многоквартиных домов против проживания там онкобольных детей привлёк внимание Следственного комитета. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, по данному факту организована доследственная проверка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предполагается, что по результатам проверки будут принято процессуальное решение.

Как сообщал «Новый День», о происходящем стало известно в конце прошлой недели. Одна из жительниц московской многоэтажки узнала, что Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева снимает одну из квартир дома для семей, которые приезжают в Москву на лечение, но не могут попасть в стационар или снимать квартиру в столице самостоятельно. Местные жители уверены, рак – это якобы вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем.

«Рак – это заразное инфекционное заболевание, открыли около 200 видов! <…> У нас рассадник инфекции, а когда инфекция на инфекцию – это страшно. Мы все время контактируем с раковыми больными с разными инфекциям. Кто не хочет этого – регистрируйтесь к консьержки, пусть эту квартиру сдают другим людям», – говорится в тексте «петиции», которая попала в Сеть.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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