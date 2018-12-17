Промпроизводство в России замедляется: в ноябре Росстат увидел сокращение

По итогам ноября Росстат зафиксировал замедление промышленного производства в стране. Как следует из материалов официальной статистики, в последнем осеннем месяце показатель по сравнению с октябрем сократился на 0,2%. В то же время, в целом по итогам 11 месяцев рост промпроизводства оценивается в 2,9%.

По данным Росстата, наибольший рост в ноябре (на 7,8% в годовом выражении) зафиксирован в добыче полезных ископаемых. В водоснабжении, водоотведении и ликвидации отходов– 7%, обеспечение электрической энергией, газом и паром выросло на 2,4%, а обрабатывающая промышленность показала нулевой прирост.

Как сообщал «Новый День», в июне Росстат в очередной раз неожиданно пересмотрел оценку роста промышленности России в 2016-2018 годах, после чего некоторые показатели выросли сразу в три раза. Сами статистики заявляют, что данные актуализировались из-за информации, предоставленной компаниями и малым бизнесом после перехода на новые классификаторы.

Тогда Росстат сообщил, что промпроизводство в мае 2018 года увеличилось сразу на 3,7%. При этом данные роста промышленности в 2017 году были пересмотрены с 1% до 2,1%, в первом квартале 2018 года – с 1,9% до 2,8%, а в апреле – с 1,3% до 3,9%.

По оценке экспертов, такие пересмотры лишают всякого смысла прогнозы и оценки отдельных отраслей или динамики за небольшие периоды. Напомним, по итогам 2017 года промпроизводство в РФ, согласно данным Росстата, выросло на 2,1%. В нынешнем году Минэкономразвития прогнозирует рост на 3%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.12.18

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