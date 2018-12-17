Определено главное слово 2018 года: Россия заставила США отчаянно искать справедливость

Американский словарь Уэбстера назвал главное слово 2018 года, им оказалась «справедливость». Как отмечает пресс-служба издательства, именно это было в «умах многих людей» в уходящем году.

«Концепция справедливости была в центре многих наших национальных дискуссий в прошлом году: расовая справедливость, социальная справедливость, уголовное правосудие, экономическая справедливость…. по многим причинам одно можно сказать наверняка: справедливость была в умах многих людей в 2018 году», – отмечается в сообщении на сайте словаря.

Вместе с тем словарь косвенно намекнул, что популярность этого слова может быть связана с пресловутыми российскими хакерами. В этом году его искали на 74% чаще, чем в прошлом.

«В новостях этого года было много историй, касающихся разделения внутри исполнительной ветви власти, ответственной за исполнение законов… Конечно, само расследование Мюллера (спецпрокурор США Роберт Мюллер расследует «попытки российского правительства вмешиваться в американские выборы 2016 года» и связи РФ с предвыборным штабом Дональда Трампа) постоянно находится в новостях и осуществляется через Министерство юстиции», – говорится в сообщении.

Еще один важным словом словарь Уэбстера назвал слово «национализм», которое определяется как «лояльность и преданность нации». «Национализм часто отличается от патриотизма, который означает «любовь или преданность своей собственной стране», но не обязательно предполагает превосходство», – отмечают авторы словаря.

Кроме этого, в рейтинг вошли слова «пансексуал», «путеводная звезда», «инакомыслящий».

Напомним, в 2008 словом года было «катапультирование», в 2012 – «социализм», в 2017 – «феминизм».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.12.18

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