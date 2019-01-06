Бывший вице-премьер подмосковного правительства отказался признать вину в растрате

Бывший заместитель председателя правительства Московской области Алексей Кузнецов, который был экстрадирован компетентными органами Франции, не признал вину в инкриминируемых ему финансовых преступлениях. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

В настоящее время обвиняемый и его защитники попросили дать им время для ознакомления с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого. Следствие считает, что собранные доказательства достаточны для дальнейшего направления уголовного дела в отношении Кузнецова прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения с последующей передачей в суд для рассмотрения по существу.

Как известно, Кузнецов, который был задержан во Франции еще в 2013 году, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ, ст. 174.1 УК РФ, ст. 160 УК РФ («Мошенничество»; «Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления»; «Растрата»), которые были совершены в 2005-2008 годах.

По данным следствия, участники организованной группы под руководством Кузнецова, занимавшего должность главы регионального минфина, и его первого заместителя Валерия Носова приобрели путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество в виде права требования задолженности к муниципальным образованиям Московской области, а также легализовали денежные средства. Также соучастники совершили хищение средств в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО «Мособлтрастинвест» обыкновенных именных бездокументарных акций общества «Росвеб» и принадлежащих ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» средств, полученных от реализации третьей серии облигаций ОАО «Московское областное ипотечное агентство». Сумма ущерба, причиненного бюджету Московской области в результате противоправных действий обвиняемых, оценивается следствием в более 14 млрд рублей.

Как полагает следствие, похищенные деньги были выведены на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных в офшорной зоне в Кипре. На них обвиняемые приобрели элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и иное имущество.

Стоит отметить, что суд Альбервиля еще в 2014 году удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры РФ об аресте отелей «Кристалл» и «Пралонг» в Куршевеле в рамках расследования уголовного дела против Кузнецова. Тогда же в Санкт-Петербурге были изъяты и арестованы многочисленные предметы роскоши, принадлежавшие Кузнецову и его супруге Жанне Булох. Среди них – 82 предмета старинной мебели, 113 картин известных художников, в том числе футуриста Давида Бурлюка, две старинные иконы высотой около полутора метров каждая и 13 ящиков с редкими экземплярами книг. Следствие полагает, что эти предметы были приобретены на деньги, похищенные Кузнецовым, Булох и их соучастниками из бюджета Московской области. По версии СКР, все это имущество планировалось переправить финской логистической компанией в США на имя Жанны Булох.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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