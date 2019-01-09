Жириновский: Бунты в России будут сильнее, чем во Франции – мир приближается к войне

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе первого в новом году заседания Госдумы сделал ряд громких заявлений. В частности, как передает корреспондент РИА «Новый День», политик усомнился в том, что страна способна войти в пятерку лучших экономик мира. Он подчеркнул, что в нынешних условиях «Единой России» не следует гордиться «результативностью» своей работы – социальные бунты в России будут серьезнее, чем во Франции и Армении на фоне того, что весь мир приближается к большой войне.

Жириновский напомнил о цифрах, названных во вступительном слове спикером Думы Вячеславом Володиным, и усомнился в необходимости вносить в парламент десятки и сотни законопроектов. «Заваливаем Думу законами, а потом разгребаем!» – пояснил он, предложив вносить «четыре, которые попадут в повестку дня», вместо сорока законопроектов, которые «будут валяться в течение 10 лет».

«Не надо брать количеством. Сегодня даже армии большие не нужны, приборы все будут решать, – заявил Жириновский. – Может быть, одна-две-три ракеты всего, а танки останутся в своих гаражах».

Лидер ЛДПР отметил, что в мире сейчас «ломаются все стандарты» – мировая экономика, право, демократия в привычном понимании. Россия же взяла «все самое плохое» как от коммунизма и социализма, так и от капитализма. «Мы все еще не можем сформировать нормальную многопартийную систему, у нас, как при советской власти, одна партия – и нам сообщают, что она больше всего сделала, – вновь напомнил Жириновский о «рейтинге Володина». – Так если она господствует, кто ж еще будет делать? Если в ваших руках большинство, только вы можете принять законы – мы-то тут причем? Вы всегда будете делать больше, потому что контрольный пакет у вас. И машинист у вас, и топливные баки у вас. А у нас три маленьких прицепных вагона».

Жириновский заявил, что во всем мире уже «пошла тенденция антиглобализации, а мы все еще бежим за глобализацией». «Посмотрите, в Армении – вышел парень с рюкзачком за спиной, походил по улицам Еревана – ни единого выстрела, а там уже другое правительство. Франция – вышли желтые жилеты. Это означает, что партии и профсоюзы устарели. Бюрократизм, начальники, голосование – все это тормозит развитие общества, и французы опять впереди всех. Желтые жилеты – это новая демократия, прямые действия граждан на улицах своих городов», – заявил Жириновский.

По его мнению, французы «снесут своего президента Макрона» и заставят работать свой парламент. «Французы молодцы, они впереди. А мы все еще думаем, три нам партии надо или четыре. На выборах скоро будут уже смартфоны, избиратели дома будут сидеть – а мы все еще формируем участковые комиссии», – указал лидер ЛДПР, с сарказмом отметив, что такой орган, как ЦИК, действует только в России.

«Мы говорим в пятерку стран ведущих [по уровню развития экономики]? В 20 останьтесь! – считает Жириновский. – Дай Бог, чтоб остаться в 20 в ближайшее десятилетие. А мы все ставим задачи догнать и перегнать США по производству мяса и молока. Догнали? Перегнали? Нет. Признались в том, что мы хуже американцев. Сейчас нам говорят удвоение ВВП. Удвоили? Нет. А чего не признаетесь в этом? Кто в этом виноват?»

Мир приближается к войне, заявил Жириновский, указав, что «большая война – это выход из положения для той страны, которая окончательно отстанет».

«Единственный способ решать вопросы – военные методы. И мы этого добились: у нас самая мощная в мире армия. Но этим же нельзя особенно гордиться. Армия хороша, когда война есть. А когда войны нет?» – поинтересовался Жириновский.

Как считает политик, «думскому большинству» провести спокойно подмену «Единой России» на Общероссийской народный фронт (ОНФ) не удастся. «Все граждане России выйдут на улицы, будет хуже, чем во Франции и Армении! Мы больше никогда вам не позволим сверху менять демократию, экономику! Сидите в кабинетах и все решаете, а 150 миллионов молчать должны! Вон, Челябинск – встали, и теперь мы чтим вставанием. Каждый день нужно вставать. Сколько людей погибли от алкоголя в новогодние праздники!» – эмоционально выкрикнул парламентарий, призвав партию власти «вовремя спуститься вниз, на землю».

Завершил Жириновский свою экспрессивную речь на позитивной ноте, предложив всем вместе готовиться к 30-летию ЛДПР, которое либерал-демократы будут праздновать в декабре 2019 года.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 09.01.19

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