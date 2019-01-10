«Достаточно странная картина»: законопроект о рекламе пива в СМИ спровоцировал скандал в Госдуме

Скандалом в Госдуме обернулся экстренный режим рассмотрения законопроекта о возврате рекламы пива в СМИ. В нижнюю палату парламента вызваны представители правительства РФ, которым придется обосновать свою позицию по отношению к спорному документу. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат-«единоросс» Сергей Железняк назвал ситуацию странной, а коммунист Николай Коломейцев и вовсе предложил снять вопрос с повестки дня.

С вопросом о причинах непонятной спешки с принятием законопроекта, предполагающего полный возврат рекламы пива в СМИ во время трансляций спортивных мероприятий, к Думе обратился «единоросс» Сергей Железняк. Он напомнил, что в первом чтении этот резонансный документ рассматривался в конце декабря. Слушания в комитете по информационной политике состоялись в первый же день работы Госдумы в 2019 году – 9 января, и на этом заседании федеральные органы исполнительной власти высказали прямо противоположные позиции.

«Сегодня я узнал, что этот закон стоит на второе чтение, – сообщил Железняк. – С чем связана такая скорость постановки вопроса?»

Председатель думского профильного комитета, «эсер» Леонид Левин подтвердил, что расширенное заседание комитета прошло вчера. «Действительно, представители органов власти присутствовали, и ключевые представители органов власти – Минспорта и министерства массовых коммуникаций поддержали данный законопроект», – сообщил он и уточнил, что срок для внесения поправок был достаточный, и предложения двух депутатов комитет рассматривал сегодня утром, до заседания Госдумы.

Экстренность вопроса Левин объяснил тем, что «уже сегодня федеральные каналы, которые транслируют различные международные соревнования с рекламой пива, находятся вне закона и могут быть оштрафованы». «Нам крайне необходимо в короткие сроки урегулировать этот вопрос», – подчеркнул он.

Железняка поддержал коммунист Николай Коломейцев. Он предложил снять проект с рассмотрения, «учитывая, что господин Левин не ответил на вопрос, на который он нам обещал с этой трибуны [в ходе первого чтения] разослать письменные ответы», но этого не сделал.

«Достаточно странная картина получается, – подчеркнул Железняк. – На предпоследнем заседании мы рассмотрели законопроект в первом чтении, и комитетом был установлен срок внесения поправок 1 день. В первый день работы весенней сессии Совет думы включает не рассмотренный еще на комитете законопроект и утром комитет срочно проводит свое заседание для того, чтобы срочно отклонить поправки, которые можно было внести в течение одного дня».

По его мнению, требуется провести более серьезное обсуждение. «Тем более, что вчера и Минздрав сказал, что принципиально не может поддержать этот законопроект, и Федеральная антимонопольная служба сказала, что есть принципиальные замечания, которые должны быть учтены ко второму чтению», – обратил внимание «единоросс».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также включился в дискуссию и попросил полномочного представителя правительства обеспечить депутатам возможность при рассмотрении вопроса получить необходимые комментарии от представителей всех профильных федеральных министерств.

«Какая позиция Минздрава, ФАС. Просьба – пригласить на рассмотрение данного законопроекта представителей Минздрава и ФАС и попросить их сформулировать позицию по данному законопроекту. Это будет для нас важно, чтобы сформулировать свою точку зрения», – пояснил спикер. «Тогда стоит пригласить и профильные ведомства – Министерства цифрового развития и Министерство спорта», – тут же указал Левин, назвав те ведомства, которые поддержали идею о возврате рекламы пива.

«Эсер» Олег Шеин, в свою очередь, не преминул напомнить о таком же экстренном порядке рассмотрения закона о защите животных. «Но тот закон хотя бы можно донастроить», – отметил он, подчеркнув, что в Госдуме появилась новая тенденция срочного принятия нужных законов в обход регламента. «Если это действительно так, хотелось бы, чтоб комитет [по регламенту] реагировал», – отреагировал на эту реплику Володин.

«Я хотел бы попросить представителя правительства обеспечить нам полное представительство при рассмотрении этого вопроса, в том числе с участием коллег Минсвязи и Минспорта, – повторил Володин после того, как депутаты приняли порядок работы на день. – Давайте выслушаем всех. Разночтений в правительстве не должно быть, а если они есть – это для нас аргумент для дальнейшей работы над законопроектом».

Согласно повестке дня, проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения требований к распространению рекламы алкогольной продукции» должен быть рассмотрен в фиксированное время – в 13:30.

Возможность рекламировать пиво при трансляции спортивных соревнований, а также в материалах спортивного характера в печатных СМИ, была введена в РФ летом 2014 года. Однако действие этого разрешения закончилось 1 января 2019-го. Депутат-«единоросс» Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, который продляет возможность рекламировать пиво на неограниченный срок, и отменяет запрет на использование в рекламе алкогольной продукции образов людей и животных, за исключением случаев использования образов несовершеннолетних.

При рассмотрении документа в первом чтении инициатива Горелкина вызвала горячий спор, причем голоса против звучали даже со стороны его коллег по фракции «Единая Россия».

Москва, Татьяна Дорофеева

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