Госдума решила, что Россия выходит из запоя: депутаты добавят всем пива

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила законопроект, который продлевает разрешение на рекламу пива на телевидении, радио и в печатных СМИ. Как пояснил депутат-«единоросс» Антон Горелкин, в России уже не первый год снижается алкоголизация населения, а реклама пива не влияет на объемы его потребления. Думская оппозиция высказала по этому поводу возмущение, назвав инициаторов документа «прямыми врагами России» и заподозрила лоббизм со стороны пивных компаний.

Возможность рекламировать пиво при трансляции спортивных соревнований, а также в материалах спортивного характера в печатных СМИ, была введена РФ летом 2014 года. Однако действие этого разрешения заканчивается 1 января 2019-го. Депутат Горелкин внес в Госдуму законопроект, который продляет возможность рекламировать пиво на неограниченный срок, и отменяет запрет на использование в рекламе алкогольной продукции образов людей и животных, за исключением случаев использования образов несовершеннолетних.

«Исследования доказали, что реклама не влияет на рост объема потребления алкоголя, она влияет лишь на распределение предпочтений потребителей между торговыми марками», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Думская оппозиция раскритиковала документ, намекнув на возможное лобби со стороны СМИ или производителей пива. «Уважаемые лоббисты зарубежных компаний, назовите хоть одну российскую компанию, которая производит сегодня пиво – не по названию российскую, а по собственнику?» – попросил коммунист Николай Коломейцев.

«Я не являюсь лоббистом иностранных компаний, поэтому отвечать на этот вопрос я не буду», – ушел от ответа Горелкин.

Между тем, еще один депутат от КПРФ Олег Смолин согласился с данными автора документа в том, что объем потребления алкоголя в России снижается. «Эксперты говорят, что снижается. Правда, они говорят, что это происходит за счет употребления контрафакта, нелегального алкоголя, – уточнил он. – Кстати, а зачем пивной компании реклама, если она не влияет на объем потребления? Они альтруисты, или идиоты?»

«Пивные компании не альтруисты и не идиоты, – заявил на это Горелкин. – Это связано с продвижением имиджа компании, реклама влияет на распределение предпочтений покупателей между торговыми марками».

Коломейцев в ответ назвал законопроект циничным, напомнив, что это происходит «в стране, которая больше всех в мире потребляет алкоголя». «У нас 6 млн хронических алкоголиков, 27 млн зависимы от алкоголя. У нас нет ни одной конкурентоспособной пивной компании, а то, что называется сегодня у нас пивом, им не является и вызывает привыкание к алкоголю», – подчеркнул он.

При этом депутат назвал инициаторов законопроекта «прямыми врагами России», и сообщил, что «через пивной алкоголизм давным-давно разработана стратегия алкоголизации РФ».

Примечательно, что законопроект Горелкина расколол даже его родную фракцию «Единая Россия». Забайкальский «единоросс» Николай Говорин отметил, что ему «не очень понятно», почему документ не рассматривался в думском комитете по охране здоровья, и сообщил, что эксперты ВОЗ однозначно усматривают связь между рекламой алкоголя и его потреблением.

«В стране продолжают умирать больше 500 тыс человек, и это связано с алкоголем!» – подчеркнул Говорин, предложив провести по законопроекту парламентские слушания. «Как можно однозначно заявлять, что снижается уровень потребления алкоголя в стране? На самом деле же этого не происходит!» – заявил он.

Тем не менее, в первом чтении законопроект все же был принят.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.12.18

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