Политический кризис: Россия переживает «ползучий государственный переворот»

Россия оказалась в условиях «ползучего государственного переворота», который начался сразу после президентских выборов Владимира Путина. Часть «либералов», находящаяся при власти, стремится сделать жизнь россиян невыносимой, чтобы вытолкнуть их на улицу – и именно они транслируют в общество заявления о том, что «государство никому ничего не должно». Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал известный экономист и публицист Михаил Делягин.

Выступая накануне в Госдуме, эксперт отметил, что для выживания России нужно сформировать синтез социальных, патриотических и демократических ценностей, и именно на этом может подняться новая политическая сила.

По его оценке, российское общество живет в реалиях, которые формировались годами, поэтому их трансформация не была замечена большинством. В частности, речь идет об информационной революции, которая позволила политикам общаться с гражданами в соцсетях напрямую, минуя СМИ – но эти же соцсети позволяют манипулировать населением.

При этом, как считает Делягин, страна живет фактически в условиях «ползучего государственного переворота», который начался сразу после президентских выборов. «Огромная часть государства занялась тем, чтобы сделать жизнь людей невыносимой в моральном плане, в психологическом, в социальном и в материальном, и вытолкнуть [людей] на улицу, – пояснил эксперт. – Потому что либералам, которые контролируют социально-экономическую политику, надоело контролировать только эту сферу, они накачали силу, достигли веса и хотят вернуться в 90-е годы, когда они контролировали все. Для этого нужен государственный переворот».

В этой связи Делягин привел аналогию с украинским майданом, который бы мог помочь либералам «свалить нынешнюю государственность» «Значит, нужно довести людей до такого же состояния как на Украине, когда им будет не жалко ни себя, ни своих детей, они пойдут на улицу и снесут все», – обратил внимание он.

Эксперт также подчеркнул, что термин «либерал» он использовал «в современном смысле слова, то есть либерал – не как борец за свободу, а как человек, который считает, что государство должно служить финансовым спекулянтам, а не какому-то там народу».

Вместе с тем Делягин объяснил и феномен скандальных заявлений российских чиновников, которые в последнее время посыпались, как из рога изобилия. По его оценке, «либералам при власти» неосознанно помогает «огромное количество реально первобытных людей, которые увидев президентские рейтинги в марте прошлого года, решили, что пришло их время, и они могут строить раннее феодальное общество, о котором они мечтали».

«Просто ничего более сложного, чем раннее феодальное общество, в сервильные мозги, да еще после 20 лет социальной деградации, не помещается», – пояснил он. В результате – эти люди говорят о своих представлениях совершенно искренне и честно, отсюда и появляются заявления о том, что «государство никому ничего не должно», «мы вас не просили рожать» и другие.

«Они (чиновники и политики) делают это неосмысленно, просто потому, что такова природа власти. Люди, которые пришли 30 лет назад захватывать страну, чтобы ее разграбить, сейчас в 4-5 поколении управленцев уже очень сильно деградировали», – подчеркнул Делягин.

В этой ситуации в России возникает не классическое книжное противоречие между глобальным бизнесом и трудящимися, а конфликт между глобальным бизнесом и национальными хозяйственными организмами, взятыми в их единстве. Чтобы вернуть стране нормальное функционирование всех ее систем и институтов, нужно дополнить сторону глобальных спекулянтов «силами, которые представляют страну», считает он.

«Синтез ценностей – социальных, патриотических и демократических – наше общество выработало в начале нулевых годов, и приход президента Путина был выражением этого синтеза, – считает Делягин. – Но после этого выяснилось, что если этот синтез будет, то государству придется служить обществу, а не властвовать над ним. И феодальные инстинкты естественно возобладали, и государство делает все, чтобы этот синтез не возник».

Делягин в этой связи также отметил, что будущее России зависит от формирования такого синтеза. «У нас есть преимущество – у нас не успела сложиться двухпартийная система, которая сейчас агонизирует во всем мире, у нас есть возможность создать новую демократию», – отметил он. – Может быть, в условиях борьбы, может быть, в условиях этого самого майдана. Этот синтез – то, чем нам нужно заниматься».

По его мнению, именно синтез социальных, патриотических и демократических ценностей сегодня является самым перспективным занятием для политических сил. Тот, кто сможет «внятно донести его до общества», станет второй политической силой России – а, учитывая изменчивость ситуации, очень быстро может стать первой. «Нашей цивилизации это обеспечит выживание», – заключил Делягин.

В экспертных слушаниях в Государственной думе приняли участие известные российские политологи, ученые, политики, депутаты нижней палаты парламента. Эта встреча стала попыткой объяснить ситуацию, в которой находится сегодня политическая система России, и предложить ответы на основные стоящие перед ней вызовы.

Москва, Татьяна Дорофеева

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