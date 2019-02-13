Пономарев не убедил: его движение «За права человека» стало «иностранным агентом»

Движение «За права человека», которое возглавляет известный правозащитник Лев Пономарев, признано «иностранным агентом» и внесено в соответствующий реестр министерства юстиции РФ. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Минюста РФ.

Как уточняется, решение было принято накануне. «Факт соответствия движения признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Минюстом России внеплановой документарной проверки», – добавила пресс-служба министерства.

Осенью 2018 года 77-летний Пономарев оказался в центре скандала после акции «За наших и ваших детей» в поддержку фигурантов резонансных уголовных дел и был арестован на 25 суток.

Стоит отметить, что в 2017 году на втором этапе конкурса президентских грантов в числе победителей неожиданно как раз движение «За права человека» во главе с Пономаревым, который открыто выступал против «аннексии» Крыма и «кровавого путинского режима». Сообщалось, что тогда организация получила почти 10 млн рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.02.19

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