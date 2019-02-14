Минюст признал еще две организации Льва Пономарева «иностранными агентами»

Минюст России признал «иностранными агентами» еще две некоммерческие организации, подконтрольные известному правозащитнику Льву Пономареву. Речь идет о фонде «В защиту прав заключенных» и региональной общественной организации содействия соблюдения прав человека «Горячая линия».

Данные НКО 13 февраля были внесены в соответствующий реестр Министерства юстиции РФ, говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что факт соответствия вышеуказанных организаций «признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Главным управлением Минюста России по Москве внеплановой документарной проверки».

Как сообщал РИА «Новый День», накануне минюст включил в реестр «иностранных агентов» еще одно движение Льва Пономарева «За права человека».

Минувшей осенью 77-летний правозащитник оказался в центре скандала после акции «За наших и ваших детей» в поддержку фигурантов резонансных уголовных дел и был арестован на 25 суток.

Напомним, в 2017 году движение «За права человека» во главе с Пономаревым неожиданно вошло в число победителей на втором этапе конкурса президентских грантов. Это произошло, несмотря на то, что правозащитник открыто выступал против воссоединения Крыма с РФ и «кровавого путинского режима». Отмечалось, что тогда организация получила почти 10 млн рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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