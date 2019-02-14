Борьба за кресло «главного олигарха Украины»: игра в «50 оттенков коричневого»

Предстоящие в марте президентские выборы на Украине могут обернуться новым майданом на фоне обострения политического и социального кризиса в стране. По оценке экспертов и политиков, после готовящихся очевидных фальсификаций итогов голосования новая «революция» грозит снова охватить всю страну. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня на пресс-коференции в Москве.

В частности, украинский политик Елена Бондаренко заявила, что сегодня мало кто сомневается, что киевская власть попытается сфальсифицировать результаты президентских выборов.

«Это искусственно созданный выбор без выбора. Если брать 44 кандидата, которые есть на Украине, я их называю «50 оттенков коричневого» – выбирайте любого националиста от радикального до умеренного, парадигма не поменяется. Это все люди, которые представляют идеологию войны. У нас националисты против социал-демократов, и для того, чтобы ослабить последний фланг (власти) сделали все, чтобы на нем выступали политики с низким рейтингом, у которых есть конкуренция внутри за один и тот же электорат. Выборы будут проходить в условиях войны – на это можно списать все, и нарушения прав человека, в том числе», – заявила Бондаренко.

При этом она обратила внимание, что в украинском Центризбиркоме, который должен обеспечивать легитимность выборного процесса, в большинстве своем работают «друзья» нынешнего президента Петра Порошенко.

«Глава ЦИК (Татьяна Слипачук) отмечала Новый год на даче Порошенко – конфликта интересов никакого. И глава Центральной избирательной комиссии, и подавляющее число членов – люди, которые были ниспосланы Пером Алексеевичем в эту самую Центральную избирательную комиссию», – подчеркнула Бондаренко.

По ее оценке, главной проблемой становится также неверие граждан Украины в возможность честного голосования. «Подавляющее большинство избирателей на Украине – это нормальные люди. Проблема в их отношении к выборам и их оценке собственного голоса. Самый главный враг Украины на этих выборах – неверие в себя, в свой голос, в возможность изменить эту ситуацию самостоятельно», – считает политик.

Бондаренко отметила, что более половины населения Украины вообще не собираются идти на выборы. «Это миллионы людей -17,5 млн людей, которые не собираются идти, это – армия. Они способны поменять ситуацию в стране. Переписать все протоколы невозможно. Задача здравых кандидатов – привести этих людей за руку и внушить уверенность в себе», – считает Бондаренко.

Известный российский политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов со своей стороны выразил уверенность, что пассивность избирателей связана с тем, что реальных выборов на Украине быть не может.

«Мы пытаемся обсуждать президентские выборы на Украине. Но это не выборы президента, это борьба за пост главного олигарха Украины. Сегодня это Петр Алексеевич Порошенко, который смог перейти из статуса олигарха-«лайт» в полновесного, настоящего жирного олигарха, существенно подвинув многих остальных. Сейчас он этот пост пытается отстоять, а Коломойский (Игорь Коломойский – украинский миллиардер) пытается этот пост оспаривать – вот и все, какие тут выборы», – сказал Мартынов.

В связи с этим эксперт подчеркнул, что и вопрос о признании или не признании результатов выборов украинского президента для России стоять не может. «Что мы можем тут признавать или не признавать? Это не юридическая категория, это условная данность, которую мы можем иметь в виду, исходя из этого понимания: ну борются олигархи за денежные потоки, имитируют некие выборы – избиратели это видят, и не хотят в этом участвовать», – констатировал он.

«В условиях фестивальной демократии, которая была принята в Украине еще в 90-е годы, нет политической борьбы. Этот бизнес существует. Он либо закончится с окончанием ресурсов, либо другим путем – я не знаю, это вопрос исследовательский», – отметил также Мартынов.

По мнению политолога Владимира Корнилова, уже в ближайшие месяцы Украина может столкнуться с угрозой нового Майдана. Он обратил внимание, что, согласно данным соцопросов, сейчас примерно 40% жителей Украины готовы участвовать в акциях протеста. «Подобные протестные настроения были гораздо ниже перед 2013 годом (примерно 10%), и мы видим, что из этого получилось. Поэтому, исключать Майдан, конечно, нельзя», – считает он.

Как полагает директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев, речь в большей степени может идти не о Майдане, а о социальном бунте, который может проявиться уже на этапе предвыборной кампании.

«Антирейтинг Порошенко очень высок, отношение к нему не просто негативное, агрессивно негативное. В обществе нет ожиданий его второго срока, а это означает, что протестные настроения, когда люди не надеются на лучшее, нарастают. Я бы не использовал слово Майдан, это будет что-то другое. Что-то бунтарское, многоцентровое, не обязательно даже в Киеве», – сказал Ермолаев.

По его мнению, существует несколько рисков, которые способны спровоцировать бунт. «Первый связан с довыборным периодом. Если будут допущены радикальные действия в отношении любого из влиятельных кандидатов, высока вероятность мощной протестной акции, причем многоцентровой», – отметил эксперт.

Еще один риск связан с подведением итогов первого тура выборов. «Многие уже планируют не только параллельные подсчеты. Война результатов – это тоже может стать побудительным моментом, в зависимости от исхода, резкого повышения активности. Риск социального взрыва после второго тура тоже существует», – считает Ермолаев.

Эксперт пояснил, что любой победитель столкнется с «высокой степенью социального недоверия к своей победе». «Ему придется работать с тем составом власти, который есть сейчас. А власть – это не просто чиновники, которые поработали и ушли. Любая власть огрызается, ее так просто не отдают, особенно в корпоратизированных государствах, в которых не считаются с мнением народа и демократическими процедурами. Борьба будет нешуточная. Система, выстроенная за пять лет, будет самозащищаться», – высказал уверенность Ермолаев.

Он также пояснил, что сейчас на Украине происходит кризис современного корпоративного государства. «Мы имеем дело с новым феноменом корпоративного суверенитета. Большинству корпоратизированных государств и людям, которые им правят, и правда плевать на права суверена (в случае с демократией – гражданина страны). Процессы впереди нас ждут не менее увлекательные и сложные», – прогнозирует Ермолаев.

Член Совета Федерации РФ Ольга Тимофеева, также выступавшая на пресс-конференции, высказала мнение, что в большей степени вопрос о выборах президента Украины будет решать американский Белый дом. При этом, комментируя вопрос о признании или непризнании Россией результатов выборов, она отметила, что такое развитие событий оставляет для Москвы большее поле дня маневра.

«Результаты будет определять не ЦИК и не Майдан, а посольство США. Мы видим, что этот сценарий опять реализуется. В этой ситуации вопрос, готовы ли мы подыгрывать США, признавая выборы легитимными, либо мы говорим: нарушены базовые демократические процедуры, мы замораживаем наши контакты с руководством и оставляем за собой свободу действий», – сказала она.

Москва, Мария Вяткина

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