Кремль и «ЕР» не решились полностью отменить «муниципальный фильтр» и перенести ЕДГ

Рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента РФ прорабатывает вариант снижения в два раза верхнего порога «муниципального фильтра», который вызывает большие претензии даже системной оппозиции. Как сообщил председатель совета Российского общественного института избирательного права, член президентского Совета по правам человека Игорь Борисов, на послабления согласны, в том числе, представители правящей партии «Единая Россия».

«Хотя позиции были разные, но, тем не менее, к консенсусу пришли в возможности уменьшения предельного порога муниципального фильтра в два раза», – цитирует Борисова «Интерфакс».

Член СПЧ уточнил, что речь идет о сборе подписей, установленном в федеральном законе – не более 5%. «Сейчас эта планка установлена в рамках от 5 до 10%», – пояснил он.

Борисов добавил, что это решение «будет, естественно, внесено как поправки в законодательство, после чего каждый субъект будет принимать свои законы».

Согласно данным Российского общественного института избирательного права, только в 18 регионах «муниципальный фильтр» установлен на уровне 5%, в 11 – на уровне 10%, а все остальные в промежутке между этими цифрами. По оценке Борисова, даже такое решение может повысить конкуренцию на выборах.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас со своей стороны уточнил, что участниками рабочей группы было поддержано предложение по расширению возможностей наблюдения на региональных и муниципальных выборах.

«Предлагается исключить требования о предварительном представлении сведений о наблюдателях и ограничение на назначение одного гражданина наблюдателем только в одну участковую избирательную комиссию по аналогии с порядком проведения выборов Президента Российской Федерации», – уточнил сенатор, слова которого цитирует пресс-служба Совета Федерации.

Вместе с тем он сообщил, что широкую дискуссию вызвал вопрос об изменении даты единого дня голосования. Сам Клишас считает, что необходимо сохранить действующую дату единого дня голосования. По его мнению, такой подход согласуется с правовыми позициями Конституционного Суда.

Как сообщал «Новый День», процедура прохождения «муниципального фильтра» неоднократно вызывала громкие скандалы. В частности, на последних губернаторских выборах в Приморье, в которых победил Олег Кожемяко, этот барьер не позволил участвовать в кампании его главному оппоненту Андрею Ищенко. Вместе с тем в ряде регионов «Единая Россия» регулярно помогает своим соперникам собирать подписи муниципальных депутатов, обеспечивая тем самым видимость конкуренции на выборах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.02.19

Эпидемия телефонного терроризма в Москве: «заминировали» даже Останкинскую телебашню. / В Подмосковье на женщину с двумя дочерьми упала глыба льда: возбуждено уголовное дело. / «Плюшки» для недовольных «мусорной» реформой: кабмин заморозил рост платы за негативное воздействие на экологию. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»