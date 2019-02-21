В Жилищный кодекс РФ предложено внести норму, позволяющую в отдельных случаях проникать в жилье без согласия проживающих в нем на законных основаниях граждан. Такая поправка была внесена в законопроект, запрещающий размещать хостелы в жилых домах, сообщил сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента вице-спикер ГД, лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Сейчас документ готовят к рассмотрению во втором чтении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вместо рассмотрения законопроекта во втором чтении, сегодня в Госдуме состоялись консультации по тексту документа со всеми поправками. Как пояснил принимавший в них участие Неверов, первоначальный текст проекта закона во время работы над ним изменился до неузнаваемости: если раньше поправка в Жилищный кодекс состояла из двух строчек, запрещающих работу гостиниц в жилых домах, то за годы обсуждения в Госдуме документ «разбух» до нескольких страниц.

«Только правительство внесло поправки на шести листах, и большое количество было внесено депутатами, – сообщил Неверов. – Законопроект практически изменился до такой степени, что уже не отражал того, что было в первом чтении».

Например, появилась норма о том, что после перевода жилого помещения в нежилое, коммунальные тарифы устанавливает субъект федерации. А это означает, что Госдума должна запросить у регионов информацию, готовы ли они к такому новшеству – иначе принятый Госдумой закон ожидаемо будет отклонен Советом Федерации.

«Второе, на чем особенно настаивало правительство, по всем поправкам, которые необходимо принять – появляется норма «проникновение в жилье без согласия проживающих в нем на законных основаниях граждан», – отметил Неверов. – Это допускается в случаях... дальше идет перечисление этих случаев, вплоть, условно говоря, до массовых беспорядков, которые в данное время могут где-то происходить в городе. Это вообще антиконституционная норма, которая точно получит отрицательное заключение. Нам вернут законопроект или вето на него наложат».

Вице-спикер Госдумы сообщил, что сегодня на консультациях было принято решение о том, что представители думских фракций 25 февраля встретятся с председателем правительства Дмитрием Медведевым, чтобы обсудить вопрос о законопроекте. «Мы предложим вернуться к нашему законопроекту в рамках той поправки, которая была в первом чтении», – сказал вице-спикер Госдумы.

Соавтор законопроекта, глава комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, «эсер» Галина Хованская со своей стороны напомнила, что документ в первоначальной редакции получил поддержку правового управления администрации президента. «К сожалению, потом произошло то, что вы знаете», – подытожила она.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил коллег за проделанную работу и попросил правительство более внимательно относиться к поправкам, которые вносят чиновники. «Они не только концепцию меняют, но и предполагают другую процедуру обсуждения», – пояснил он и подчеркнул: «Коллеги, так нельзя».

Законопроект, как следует из информации на официальном сайте Госдумы, будет рассмотрен на другом пленарном заседании, которое состоится в марте. Парламентарии в конце февраля уходят на региональную неделю.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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