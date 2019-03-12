Возникли вопросы: Совет Федерации может отложить запрет хотелов в жилых домах

Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал отправить на доработку одобренный в Госдуме законопроект о запрете хостелов в жилых помещениях. Сенаторы посчитали, что нужен более длительный переходный период, десяти дней будет недостаточно, пишет «Парламентская газета».

Заместитель председателя комитета по соцполитике Игорь Фомин обратил внимание, что, согласно документу, чтобы начать оказывать гостиничные услуги, жилое помещение нужно будет перевести в нежилое, но 10 дней для этого явно недостаточно.

«Проблема в том, что сегодня в стране более двух тысяч хостелов, часть из них уже прошли классификацию, они соответствуют установленным правилам. Срок вступления закона в силу – 10 дней. Как они успеют пройти процедуру перевода помещения из жилого в нежилую – непонятно», – сказал он.

По мнению сенаторов, необходимо рассмотреть возможность продления срока вступления закона в силу до 2020 года.

«Концептуально мы поддерживаем инициативу о защите прав жильцов: хостелы из жилых помещений нужно убирать. Однако если принять закон в нынешнем виде, мы видим риски в том, что мы потеряем достаточно большое количество рабочих мест. Ещё один риск связан с тем, что многие хостелы просто уйдут в тень», – отметил со своей стороны глава комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский.

По словам сенатора, предложенный закон необходимо отклонить, создать согласительную комиссию и доработать инициативу.

Стоит отметить, что сегодня же другой комитет Совета Федерации – по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера – поддержал законопроект. По мнению его председателя Олега Мельниченко, принятие закона поспособствует защите прав и интересов жителей многоквартирных домов.

По его мнению, запрет на хостелы в жилых помещениях отвечает запросам людей, которые живут в многоквартирных домах. «Там, где устраиваются хостелы, их соседи вынуждены круглосуточно терпеть смену постояльцев, топот над головой, постоянно чужие люди в подъезде. Общедомовое имущество используется без учёта интересов граждан», – обратил внимание Мельниченко.

Сенатор Аркадий Чернецкий со своей стороны напомнил, что до сих пор отсутствует законодательное определение, что такое хостелы, а их функционирование регламентирует только национальный стандарт, к которому есть серьёзные нарекания. «Там допускается, что в комнате площадью 16 квадратных метров можно разместить восемь человек», – возмутился он.

Как предполагается, Совет Федерации рассмотрит этот законопроект на пленарном заседании 13 марта.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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