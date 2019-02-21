Госдуму атакуют лоббисты: пугает запрет хостелов и гостиниц в жилых домах

В Госдуме активизировались лоббисты, которые пытаются не допустить принятия закона о запрете размещения гостиниц и хостелов в жилых домах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект во втором чтении внесен сегодня в повестку дня заседания нижней палаты парламента, однако будет ли этот документ рассмотрен – пока не ясно. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, депутатов атакуют лоббисты.

Председатель нижней палаты отметил сегодня на пленарном заседании, что накануне этот вопрос вызвал дискуссию на заседании Совета Госдумы. В итоге было решено, что соавтор законопроекта, «эсер» Галина Хованская, а также «единоросс» Сергей Неверов встретятся сегодня в полдень с представителями правительства и главного правового управления Госдумы.

«После этого нам доложат итоги этих консультаций и решения, которые будут приняты, – проинформировал Володин. – Если мы выйдем на компромисс, то рассмотрим законопроект до конца сегодняшнего дня». Если в законопроект придется внести дополнительные изменения, рассмотрение законопроекта будет отложено до марта, уточнил он.

В ответ лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что знает такую систему обсуждения, и предложил «более чистый вариант». «Предлагаю отложить рассмотрение этого вопроса. Отложить – то есть замотать. Давайте не будем играть в кошки-мышки, кто-то пошел на совещание... пойдем навстречу нашему родному правительству – они не хотят, и мы закроем глаза, вроде мы тоже не при чем здесь», – объяснил Жириновский.

«Законопроект ждут наши граждане, – возразил Володин, подчеркнув, что инициатива получила поддержку президента и премьер-министра. – Но нормы, которые предложило правительство в виде поправок, привели к ситуации, которая требует дополнительного обсуждения». Спикер напомнил, что законопроект находится в Госдуме уже четыре года, и за это время в нижнюю палату парламента поступило огромное количество обращений от россиян.

«Лоббисты не спят и делают все возможное, чтобы этот законопроект не был принят, – заявил Володин. – Утром Галина Петровна [Хованская] одно письмо показала от представителей этих структур. Стыдно. Начинают эти интересы продвигать. Но гражданам тяжело находиться по соседству с хостелами, вы понимаете, что происходит в этих домах. Нам надо выйти на объективное решение».

Законопроект, авторами которого выступила группа из 37 депутатов, был внесен в Госдуму в сентябре 2015 года. Он предполагает полный запрет размещения в жилых домах гостиниц, хостелов и оказания гостиничных услуг.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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