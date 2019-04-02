Судьба хостелов решится на этой неделе: согласительная комиссия готовит вердикт

Срок вступления в силу запрета хостелов в жилых домах станет известен в четверг, 4 апреля. Последнее заседание согласительной комиссии по закону, отклоненному Советом Федерации, намечено на завтра, 3 апреля. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила сегодня соавтор законопроекта, депутат Госдумы от «Справедливой России» Галина Хованская на пленарном заседании нижней палаты российского парламента.

Депутат попросила продлить срок действия согласительной комиссии до 10 апреля, поскольку ранее определенное для этого время закончилось в конце марта. «Мы не собираемся растягивать, – заверила Хованская. – Завтра мы проведем согласительную комиссию и в четверг предложим редакцию законопроекта, которым будет введен запрет хостелов с конкретной датой введения его в действие».

«Правильно ли я понимаю, что владельцы хостелов просто на полгода оттягивают время принятия закона?» – поинтересовался депутат от КПРФ Николай Коломейцев.

«Да, они проявляют максимальную активность в этом направлении, – признала Хованская. – Худший вариант – до 1 октября продлим, но до нового года мы это тянуть точно не будем».

Предложение Хованской о продлении срока действия комиссии депутаты приняли при 293 голосах «за», 14 «против» и одном воздержавшемся.

Закон о запрете работы хостелов в жилых домах, принятый Государственной думой, был заблокирован Советом Федерации. В итоге была создана согласительная комиссия с участием депутатов Госдумы и сенаторов, которая должна урегулировать все спорные нюансы в новом законе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.04.19

«Единороссы» решили легализовать охотничьи луки. / Вакцину от аллергии на кошек могут изобрести уже в 2019 году. / Что там происходит? В Госдуме заинтересовались акциями протеста в Ингушетии. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»