Проблема хостелов снова обостряется: в Госдуме заподозрили Совет Федерации в лоббизме

В Госдуме потребовали преодолеть вето Совета Федерации на закон о запрете хостелов в жилых домах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты считают, что нет необходимости терять время на работу согласительной комиссии, поскольку из-за этого решение вопроса может «уйти в лето, а там в осеннюю сессию».

С предложением преодолеть вето Совета Федерации и направить закон о хостелах в прежней редакции сразу на подпись главе государства выступили представители всех оппозиционных фракций в Госдуме.

В частности, коммунист Алексей Куринный поделился с коллегами печальным опытом жизни рядом с таким хостелом, в котором «песни, танцы, выбивание окон». «Пусть господа из Совета Федерации поживут в таком помещении, – отметил парламентарий. – С полгодика. Пусть испытают то, что сегодня испытывают тысячи наших граждан».

Депутат также не исключил факта «прямых лоббистских поползновений», поскольку «возможно, у кого-то из членов Совета Федерации этот бизнес является определяющим». «Надо преодолевать несогласие Совета Федерации, и не терять время», – подчеркнул он.

Поддержал коллег из КПРФ депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов. «Мы считаем, что никаких вопросов для обсуждения в [согласительной] комиссии сегодня не существует. Комитет Совета Федерации за день до заседания единогласно решил поддержать, а что могло произойти на заседании – я плохо представляю», – отметил он.

Вместе с тем парламентарий напомнил, что, согласно отзывам из регионов, запрет хостелов в жилых домах поддержали 62 из 64 отреагировавших субъектов федерации. «Вопрос – а кто у нас в Совете Федерации? Как представители регионов, которые должны были поддержать, высказали такое мнение?», – задался вопросами Катасонов.

Согласительскую позицию заняли только «единороссы» и соавтор закона Галина Хованская. Представитель фракции «ЕР» Сергей Пахомов осторожно сообщил, что сенаторы – это партнеры депутатов по законотворческой деятельности, а парламентарии всегда «с большим уважением относятся к мнению любых своих партнеров». Он предложил создать согласительную комиссию и провести обсуждение по сроку вступления закона в силу – максимум, по мнению думского большинства, можно отсрочить его на три месяца, чтобы дать бизнесу возможность урегулировать вопросы с закрытием хостелов. Комиссия должна разобраться в ситуации за восемь дней, отметил он.

В итоге 310 голосами «за» при 15 против и двух воздержавшихся депутаты решили создать согласительную комиссию по отклоненному СовФедом закону о запрете хостелов в многоквартирных жилых домах. Предполагается, что на первое заседание комиссия соберется в понедельник.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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