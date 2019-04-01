«Обратились из Крыма»: в Госдуме подумают о переносе запрета хостелов на октябрь

Депутаты из Крыма обратились в Госдуму с просьбой спасти предстоящий курортный сезон на полуострове и отложить хотя бы до 1 октября 2019 года вступление в силу закона о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Исаев.

Исаев напомнил, что Госдума настаивала на сроке вступления в силу закона с 1 июля 2019 года, а сенаторы соглашались только на 1 января, но позже предложили компромиссный вариант начала действия закона – с 1 октября.

«В дискуссию стали включаться представители регионов. В частности, к нам обратились коллеги из Крыма, которые представили информацию, что у них на летний сезон выкуплены хостелы, и вступление закона в силу с 1 июля может создать проблему не только для владельцев этого не очень законного бизнеса, но и для граждан. Поэтому они поддерживают вступление закона в силу с 1 октября», – цитирует Исаева «Парламентская газета».

Сегодня Совет Госдумы продлил до среды работу согласительной комиссии по закону о запрете хостелов, чтобы ещё раз подумать о дате вступления в силу документа.

Напомним, ранее Верхняя палата российского парламента отклонила одобренный в Госдуме законопроект о запрете хостелов в жилых помещениях. Сенаторы решили создать согласительную комиссию, чтобы прописать в документе другие сроки вступления его в силу – ориентировочно с 1 января 2020 года.

В свою очередь, В Госдуме потребовали преодолеть вето Совета Федерации. Депутаты посчитали, что нет необходимости терять время на работу согласительной комиссии, поскольку из-за этого решение вопроса может «уйти в лето, а там в осеннюю сессию».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 01.04.19

В Донбассе нашли скифского воина возрастом 2700 лет. / Порошенко не даст Кремлю подружиться с русофобом Зеленским. / НАТО намерено усилить присутствие в Черном море. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»