«Мы же не рейдеры»: Совет Федерации отказался «кошмарить» хостелы

Верхняя палата российского парламента отклонила одобренный в Госдуме законопроект о запрете хостелов в жилых помещениях. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сенаторы решили создать согласительную комиссию, чтобы прописать в документе другие сроки вступления его в силу – ориентировочно с 1 января 2020 года.

Представляя сегодня этот документ в Совете Федерации, его автор – депутат Госдумы от «Справедливой России» Галина Хованская подчеркнула, что бизнес «должен быть цивилизованным». «Статья 288 Гражданского кодекса запрещает предпринимательскую деятельность в жилых помещениях до перевода их в нежилые. Жилищных кодекс никогда не допускал гостиничные услуги в жилых помещениях. Санитарные нормы и правила существуют для жилых помещений, гостиничный бизнес сюда никак не вписывается. Вопросы безопасности выходят здесь на первый план», – сказала Хованская в защиту документа.

Между тем, сенаторы высказали сомнения. В частности, глава комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский со своей стороны подчеркнул, что если закон вступит в силу 24 марта, как предполагается сейчас, он «с первого дня не может быть выполнен в силу объективных причин». По его словам, накануне начала нового летнего туристического сезона вступление в силу этого документа повлечет «резкую одномоментную потерю более 50 тысяч мест размещения эконом-класса в системе туризма для отрасли, в том числе для системы бронирования».

«У нас около 5 тысяч (хостелов), в них работает где-то 20-25 тысяч людей. Все они разом 24 марта станут свободными. Региональным органам власти придется заниматься решением проблем трудоустройства. Это требует времени, так же как и переоформление из одного вида деятельности в другой. Или привести в первозданный вид жилье – на все это потребуется время», – сказал Рязанский.

По словам главы комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олега Мельниченко, хостелы позволяют «развивать малобюджетный туризм, малый бизнес и способствуют поступлению в бюджет дополнительных доходов», однако признал, что чаще всего такие малобюджетные гостиницы работают без необходимой регистрации.

«На практике владельцы не направляют уведомления о начале предпринимательской деятельности. Для собственников сохраняются субсидии и компенсации и на оплату коммунальных услуг как для жилого помещения», – сказал он.

«Комитет рекомендует одобрить закон. Вместе с тем, поступили предложения отклонить законопроект с созданием согласительной комиссии и предусмотреть переходный период до 1 января 2020 года, чтобы предприниматели смогли перевести свою деятельность в соответствие законом», – уточнил Мельниченко.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвеенко согласилась, что принятие закона нужно отсрочить. «Ко мне и ко многим сенаторам поступило множество обращений по поводу того, что нельзя мгновенно закрыть бизнес. Человек взял кредит, арендовал помещение, дайте ему время до 1 января 2020 года, чтобы он цивилизованно закрыл свой бизнес. Что случится, если он цивилизовано закроет свой бизнес… Мы же не рейдеры. Мы не можем так поступать», – сказала она.

Хованская со своей стороны отметила, что законопроект был принят Госдумой «при поддержке президента» еще четыре года назад. «Четыре года были непрерывные переносы. Четыре года давалось на то, чтобы прийти в соответствие с законом. Законопроект не касается ничего кроме как жилого помещения в многоквартирном доме на любом этаже», – сказала она.

Тем не менее, 151 сенаторов проголосовали против законопроекта, четверо воздержались, двое были «за».

Документ направлен на доработку в согласительную комиссию, членами которой будут представители нескольких комитетов Совфеда. Они совместно с депутатами Госдумы внесут изменения в текст закона, затем он будет вновь вынесен на рассмотрение верхней палаты.

Москва, Мария Вяткина

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