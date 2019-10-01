В Екатеринбурге могут закрыться 77% хостелов из-за нового закона

В Екатеринбурге могут закрыться 77% из-за вступления в силу нового закона, который запрещает открывать места размещения в квартирах жилых домов. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации города, сейчас в уральской столице зарегистрировано 85 хостелов. Из них 66 расположены как раз в многоквартирных жилых домах. При этом, по новому правилу, владельцы таких мест размещения должны переводить помещения в категорию нежилых и устраивать отдельный вход с улицы.

В комитете по товарному рынку мэрии Екатеринбурга пока не прогнозируют, сколько хостелов закроются из-за нововведений, однако очевидно, что выполнить требования закона смогут не все – как минимум, те объекты размещения, что находятся выше первых этажей многоквартирных домов.

Как рассказал «Новому Дню» депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин, поправки долго не могли принять. «Мы настаивали на их принятии, Совет Федерации не давал принять, разворачивал. Вообще лобби хостельеров года три пыталось отбивать эту тему, но если люди занимаются гостиничным бизнесом, они должны это делать в нежилых помещениях, а не в квартирах», – сказал он.

По его словам, больше всего на хостелы в многоквартирниках жалуются жители Кировского и Чкаловского районов. «Особенно много было обращений из Втузгородка и с Ботаники. Обычно советы домов обращаются, активные жильцы, которых не радует, что у них появился постоялый двор на лестничной площадке. Какие-то люди ходят постоянно, курят, нарушают спокойствие, ведут себя как приезжие в жилом доме», – отметил собеседник агентства.

По его прогнозу, некоторые хостелы будут искать лазейки, чтобы продолжить работать в многоквартирных домах вопреки закону. «Думаю, они не сразу позакрываются, но есть прокуратура, жилнадзор – выдается предписание, если оно не выполняется, то закрытие через суд. К следующему году порядок будет наведен, думаю, и жалобы жителей прекратятся», – добавил депутат.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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