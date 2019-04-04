Сюрпризов больше не будет? Госдума снова запретила хостелы в жилых домах

Сегодня нижняя палата российского парламента наконец одобрила закон о запрете хостелов в жилых домах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты одобрили вариант, выработанный согласительной комиссией, по которому новый порядок начнет действовать с 1 октября. За высказались 410 депутатов, один воздержался, противников закона в зале не было.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил соавтора и главного думского лоббиста законопроекта Галину Хованскую, благодаря которой законопроект о хостелах рассматривается в рамках согласительных процедур, а не преодоления Госдумой вето Совета Федерации.

Два из трех заседаний согласительной комиссии были очень бурными, признала, в свою очередь, Хованская. «Добавлена только одна статья, а именно – что настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 октября 2019 года, – уточнила она. – Это был очень серьезный с нашей стороны компромисс. Вы помните, мы хотели, чтобы закон вступил в силу в обычном порядке. Потом мы отступили на 1 июля, потом было решено на 1 октября. И я с сожалением констатирую, что еще один сезон – а именно в туристический сезон наши жители страдают от потока нежелательных элементов в свои дома – им придется вытерпеть еще один сезон. Я лично согласиться с этим никак не могу, но подчиняюсь решению согласительной комиссии».

Парламентарий напомнила, что одним из аргументов защитников хостелов было сокращение налогового потока в региональные бюджеты. «Минфин ничего не знает об этих выпадающих доходах, которые поступают якобы в бюджеты субъектов, – заявила Хованская. – А я могу сказать – налоговые органы и Роспотребнадзор узнавали от нас о существовании этих структур. Они засвечивались на сайтах по резервированию, но, к сожалению, не вставали на учет в налоговых органах. Они прекрасно понимали, то работали вне правового поля».

Предполагается, что принятый Госдумой закон в течение пяти дней будет направлен в Совет Федерации. Хованская высказала надежду, что «больше у нас никаких сюрпризов не будет на этом пути».

Как уже сообщал «Новый День», Совет Федерации в марте отклонил принятый Госдумой закон о запрете размещения хостелов в жилых домах. Документ был возвращен на доработку в нижнюю палату парламента. Созданная сенаторами и депутатами согласительная комиссия несколько раз собиралась, чтобы выработать единую позицию по сроку вступления закона в силу: депутатам категорически не понравилось предложение Совета Федерации, предложившего установить этот срок на 1 января 2020 года. Парламентарии предложили другую дату – 1 июля этого года. В итоге согласительная комиссия нашла компромисс, с которым согласились все стороны – 1 октября. К этому сроку окончится курортный сезон, а владельцы хостелов смогут выполнить взятые на лето обязательства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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