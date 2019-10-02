Владельцы хостелов в жилых домах нашли способ обойти запрет

Хостелы, расположенные в жилых домах, которые попали под запрет с 1 октября, оказались доступны для бронирования. Некоторые объекты владельцы переоформили в нежилые помещения, другие поменяли вид бизнеса.

С 1 октября 2019 года запрещено оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях многоквартирных домов, а это означает, что хостелы, мини-отели и апартаменты, расположенные в жилом фонде, должны были к этому сроку закрыться. Вопреки закону большинство хостелов по-прежнему работают, сообщает РБК со ссылкой на сервисы для бронирования.

При этом минимальные цены на размещение в Москве и Санкт-Петербурге после вступления запрета в силу радикально не выросли, несмотря на опасения экспертов. Об этом свидетельствуют данные, полученные с портала Booking.com. Также о неизменности тарифов заявили и сами владельцы мини-гостиниц.

В Лиге малых отелей, хостелов и туристического жилья по Петербургу пояснили, что стоимость размещения осталась на прежнем уровне из-за низкого сезона. Расположенные в жилом фонде хостелы рассчитаны на небольшое число гостей, которые могут рассредоточиться по другим средствам размещения.

Массового закрытия хостелов также не наблюдается, наоборот, с принятием законопроекта число мини-гостиниц в столице даже выросло. Вместе с тем становится меньше хостелов, расположенных в жилых домах выше второго этажа.

Владельцы некоторых объектов все же решили подстраховаться и сменили вид бизнеса: они официально закрывают хостел, убирают рекламу и информацию о нем с сервисов по бронированию. Свои помещения они сдают посуточно или в долгосрочную аренду по договору найма без оказания гостиничных услуг.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.10.19

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