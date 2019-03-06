Госдума окончательно запретила хостелы в жилых домах

Сегодня нижняя палата российского парламента в третьем, окончательном чтении приняла закон о запрете хостелов в жилых домах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соавтор документа, депутат Госдумы от «Справедливой России» Галина Хованская попросила коллег обратить внимание не только на интересы бизнеса, но задуматься и об интересах граждан.

«Я хотела бы, чтобы пресса говорила не только о предпринимателях, но и о гражданах, жалобы от которых продолжают массово поступать в Государственную думу. Их голоса сегодня не слышно», – сообщила она.

Парламентарий напомнила, что большинство хостелов в жилых помещениях не платят налоги и не регистрируются. «Проверить это невозможно, потому что в жилое помещение зайти нельзя, это норма Конституции», – напомнила Хованская.

Ее коллега по фракции Валерий Гартунг назвал закон «шагом в правильном направлении», напомнив, что поправить надо еще и закон о туристической деятельности, чтобы в качестве гостиниц использовались только нежилые помещения, и предназначены они были исключительно для временного пребывания.

Фракция ЛДПР также поддержала инициативу, однако попросил коллег «не лезть» в туристическое законодательство. «Единороссы» также высказались за запрет гостиниц в жилых домах, напомнив, что в Москве уже в этом году закрыты 30 таких хостелов.

В итоге депутаты Госдумы одобрили закон при 405 голосах «за» и одном воздержавшемся.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.03.19

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